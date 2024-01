Momentul în care un studio de televiziune este ocupat de un grup armat. Președintele țării a decretat stare de „conflict intern” VIDEO

Bărbaţi înarmaţi au dat buzna, marţi după-amiază, în platoul de filmare al unui post public de televiziune din Guayaquil, în sud-vestul Ecuadorului, luând pentru scurt timp ca ostatici jurnalişti şi alţi angajaţi ai postului.Ţara sud-americană se confruntă cu o criză de securitate, după trei zile marcate de evadarea unui lider periculos al unei bande, o serie de revolte în închisori, declararea stării de urgenţă şi răpirea unor poliţişti. Ca urmare, preşedintele ecuadorian Daniel Noboa a declarat că starea de "conflict armat intern" şi a ordonat "neutralizarea" grupărilor criminale implicate în traficul de droguri, relatează AFP şi Reuters.

O transmisiune în direct a postului de televiziune ecuadorian TC a fost întreruptă marţi de persoane înarmate care au obligat personalul să se întindă şi să se aşeze pe podea, în timp ce se auzeau împuşcături şi ţipete. Atacatorii, purtând cagule şi îmbrăcaţi în mare parte în negru, au fost văzuţi în transmisiunea în direct în timp ce mânuiau arme mari şi acostau personalul.

