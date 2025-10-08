Preşedintele Ecuadorului, nevătămat după o tentativă de asasinat. 5 suspecți, arestați de polițiști VIDEO

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 18:40
Preşedintele Ecuadorului, nevătămat după o tentativă de asasinat. 5 suspecți, arestați de polițiști VIDEO
Preşedintele Ecuadorului, Daniel Noboa, a scăpat nevătămat dintr-un atac asupra maşinii în care călătorea în sudul ţării, a anunţat guvernul său, incidentul intervenind într-un context de proteste tensionate în întreaga ţară, relatează AFP.

„500 de persoane au apărut şi au început să arunce cu pietre (spre coloana prezidenţială, n.r.) şi, în mod evident, există şi urme de gloanţe pe maşina preşedintelui”, a declarat presei ministrul mediului şi energiei, Inés Manzano, asigurând că preşedintele a scăpat nevătămat.

Pe X, Preşedinţia a vorbit despre un „atac” şi a difuzat videoclipuri care arată scenele din interiorul unuia dintre vehiculele coloanei prezidenţiale, când mai multe proiectile lovesc geamurile şi cineva din interior strigă „capul jos”.

Alte imagini filmate din exterior arată un grup de manifestanţi, unii în costume tradiţionale, aruncând cu pietre şi alte obiecte în coloana oficială.

Autorităţile anchetează pentru a stabili dacă impacturile vizibile pe SUV-ul blindat care îl transporta pe lider provin de la focuri de armă.

Coloana oficială a fost ţinta atacului în timp ce se îndrepta spre localitatea andină Cañar (sud). Preşedintele conservator a participat apoi la un eveniment public în oraşul Cuenca, unde a respins „aceste agresiuni (care) nu sunt acceptabile în noul Ecuador”.

„Legea se aplică tuturor (...) Nu vom permite ca o mână de vandali să ne împiedice să lucrăm pentru voi”, a declarat el în faţa audienţei.

Ministrul Manzano a precizat că guvernul a depus plângere pentru „tentativă de omor” şi că cinci persoane au fost arestate. Acestea vor face obiectul unei anchete pentru infracţiunea de terorism, pedepsită cu până la 30 de ani de închisoare.

PROTESTE ŞI TENSIUNI

Din 22 septembrie, guvernul Noboa se confruntă cu manifestaţii însoţite de blocaje rutiere în mai multe provincii, la apelul celei mai mari organizaţii a populaţiilor indigene din ţară (Conaie), ca reacţie la eliminarea subvenţiei pentru motorină, al cărei preţ a crescut de la 1,80 la 2,80 dolari pe galon (3,8 litri).

Bilanţul acestei mobilizări prelungite este de un manifestant indigen ucis prin împuşcare, 16 soldaţi reţinuţi ca ostatici şi apoi eliberaţi, aproximativ 150 de răniţi printre civili, militari şi poliţişti şi o sută de arestări.

Creşterea preţurilor la combustibili provocase deja o puternică mobilizare în 2019 şi în 2022 sub guvernele foştilor preşedinţi Lenin Moreno şi Guillermo Lasso, care au fost nevoiţi să renunţe la această măsură.

Populaţia indigenă reprezintă aproape 8% din cei 17 milioane de locuitori ai Ecuadorului, potrivit ultimului recensământ. Liderii indigeni afirmă că, potrivit unor studii, aceştia reprezintă 25% din populaţie.

Preşedintele Noboa, reales în 2025, încearcă să reducă subvenţiile pentru motorină pentru a economisi aproximativ 1 miliard de dolari din cheltuielile publice şi a finanţa lupta sa împotriva crimei organizate.

În 2024, armata a preluat controlul asupra închisorilor şi s-a desfăşurat pe străzi pentru a răspunde la valul de violenţă care a cuprins ţara.

Datorită poziţiei sale între Columbia şi Peru – cele mai mari ţări producătoare de cocaină din lume – şi a porturilor sale strategice la Pacific, Ecuadorul a devenit în ultimii ani teatrul unor confruntări violente legate de traficul de droguri.

