Doliu în Formula 1. A murit omul care l-a ”creat” pe Michael Schumacher

Eddie Jordan, fost proprietar al echipei de Formula 1 cu același nume și expert de televiziune, a murit la vârsta de 76 de ani, după ce a suferit de cancer de prostată.

„Cu profundă tristețe anunțăm dispariția lui Eddie Jordan. A murit liniștit, în Cape Town, la primele ore ale zilei de 20 martie 2025”, a anunțat familia irlandezului.

Echipa Jordan, care și-a făcut debutul în 1991 în Formula 1, a câștigat patru mari premii în 15 ani, fiind vândută apoi în 2005.

Jordan a devenit mai târziu un expert de televiziune, mai întâi pentru BBC Sport și apoi pentru Channel 4.

Eddie Jordan i-a oferit lui Michael Schumacher debutul în F1, la Marele Premiu al Belgiei din 1991, înainte ca germanul care a câștigat 7 titluri de campion mondial să fie transferat de echipa Benetton.

Eddie Jordan, the man who gave Michael Schumacher his break in F1 has died aged 76. His cars also took @HillF1 to his last F1 victory and @NotFrentzen to within one race of the 1999 championship. He will be sorely missed by all who knew him. pic.twitter.com/Bs3wo6bp6d