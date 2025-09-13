Legendarul Edgar Davids, victimă a unui furt spectaculos comis de fosta sa iubită. Cum și-a dat seama că e înșelat

Edgar Davids, fostul internaţional olandez, se află în centrul unui proces judiciar surprinzător în Anglia.

Legendarul mijlocaş, în vârstă de 52 de ani, a descoperit că o fostă parteneră, Nabila Habiby, în vârstă de 38 de ani, i-ar fi furat o parte din colecţia sa de artă, estimată la aproape 220.000 de euro, potrivit De Telegraaf. Faptele datează din 2014, când Davids i-a încredinţat operele lui Habiby în timpul mutării sale într-un apartament din centrul Londrei.

Potrivit acuzării, ea ar fi folosit 37 de tablouri ca garanţie pentru a obţine împrumuturi de la casele de amanet, fără a-l informa pe jucător, iar mai multe opere au fost apoi vândute la licitaţie în întreaga lume după nerambursarea împrumuturilor.

Descoperirea furtului a avut loc în mod neaşteptat: un cumpărător din Hong Kong, care achiziţionase câteva tablouri, a remarcat numele lui Davids pe spatele acestora şi l-a contactat pe fostul fotbalist prin Instagram pentru a afla mai multe despre provenienţa operelor.

Neştiind deloc că bunurile sale fuseseră vândute fără ştirea lui, Davids a alertat imediat poliţia britanică.

Cazul se adaugă numeroaselor răsturnări de situaţie din viaţa post-carieră a fostului jucător de la Ajax, Tottenham şi Crystal Palace.

Davids a jucat de-a lungul carierei sale la Ajax, AC Milan, Barcelona, Juventus, Inter sau Tottenham.

