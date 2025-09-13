Legendarul Edgar Davids, victimă a unui furt spectaculos comis de fosta sa iubită. Cum și-a dat seama că e înșelat

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 09:47
418 citiri
Legendarul Edgar Davids, victimă a unui furt spectaculos comis de fosta sa iubită. Cum și-a dat seama că e înșelat
Edgar Davids și Nabila Habiby

Edgar Davids, fostul internaţional olandez, se află în centrul unui proces judiciar surprinzător în Anglia.

Legendarul mijlocaş, în vârstă de 52 de ani, a descoperit că o fostă parteneră, Nabila Habiby, în vârstă de 38 de ani, i-ar fi furat o parte din colecţia sa de artă, estimată la aproape 220.000 de euro, potrivit De Telegraaf. Faptele datează din 2014, când Davids i-a încredinţat operele lui Habiby în timpul mutării sale într-un apartament din centrul Londrei.

Potrivit acuzării, ea ar fi folosit 37 de tablouri ca garanţie pentru a obţine împrumuturi de la casele de amanet, fără a-l informa pe jucător, iar mai multe opere au fost apoi vândute la licitaţie în întreaga lume după nerambursarea împrumuturilor.

Descoperirea furtului a avut loc în mod neaşteptat: un cumpărător din Hong Kong, care achiziţionase câteva tablouri, a remarcat numele lui Davids pe spatele acestora şi l-a contactat pe fostul fotbalist prin Instagram pentru a afla mai multe despre provenienţa operelor.

Neştiind deloc că bunurile sale fuseseră vândute fără ştirea lui, Davids a alertat imediat poliţia britanică.

Cazul se adaugă numeroaselor răsturnări de situaţie din viaţa post-carieră a fostului jucător de la Ajax, Tottenham şi Crystal Palace.

Davids a jucat de-a lungul carierei sale la Ajax, AC Milan, Barcelona, Juventus, Inter sau Tottenham.

Mașina premierului Donald Tusk a fost furată chiar în ziua incursiunii dronelor rusești pe teritoriul Poloniei. Unde a fost găsit autoturismul
Mașina premierului Donald Tusk a fost furată chiar în ziua incursiunii dronelor rusești pe teritoriul Poloniei. Unde a fost găsit autoturismul
Mașina familiei premierului polonez Donald Tusk a fost furată miercuri, 10 septembrie, din fața casei sale din nordul Poloniei. Furtul a avut loc în ciuda supravegherii permanente de către...
Totul s-a aflat acum! Cine e iubita lui Carlos Alcaraz, numărul unu ATP și omul momentului în tenis
Totul s-a aflat acum! Cine e iubita lui Carlos Alcaraz, numărul unu ATP și omul momentului în tenis
Carlos Alcaraz (22 de ani) e pe val. Tocmai a câștigat al șaselea titlu de Grand Slam al carierei și a urcat pe locul unu ATP. Spaniolului îi merge bine și în plan sentimental. Despre...
#Edgar Davids, #iubita, #furt, #tablouri , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Prima decizie luata de Novak Djokovic, dupa ce a fost numit "tradator" in Serbia si s-a mutat in alta tara
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"OZN-ul" din Romania, 85% gata: 120.000.000 de lei!

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Au scăpat de Ten Hag și le merge bine! Victorie mare pentru Leverkusen, la debutul lui Hjulmand
  2. Legendarul Edgar Davids, victimă a unui furt spectaculos comis de fosta sa iubită. Cum și-a dat seama că e înșelat
  3. Mesaj clar pentru Dan Șucu din partea antrenorului de la Rapid: "Am mai spus-o și o repet"
  4. Gheorghe Hagi, înapoi pe teren. Când și unde va avea loc meciul
  5. Victorie fulger pentru jucătoarea de tenis din România! Azi va lupta cu trofeul pe masă
  6. A început Campionatul Mondial de atletism: cum s-a descurcat primul român intrat în concurs
  7. Meciuri senzaționale la Europeanul de baschet: ce echipe vor lupta pentru trofeu în marea finală
  8. Scandal mare după U Cluj! - Rapid Giuleștenii atacă arbitrul, federația și adversarii: "Sabău o să ne spună cum a inventat apa"
  9. Rapid a ratat ocazia să urce pe primul loc. Ce a făcut cu U Cluj
  10. S-au stabilit finalistele EuroBasket 2025. Cine sunt țările care se vor duela pentru trofeu