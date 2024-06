Noutăți de ultimă oră despre negocierile dintre Edi Iordănescu și FRF: ”El dă bani din buzunarul lui!”

Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a comentat cum se văd din exterior negocierile dintre Edi Iordănescu și FRF.

Ilie Dumitrescu (55 de ani) a comentat negocierile purtate între Iordănescu jr și FRF și a reacționat.

Expertul TV ar fi vrut ca această situație contractuală a primei reprezentative să fie rezolvată încă din ianuarie sau februarie 2024.

”Mister” a spus că nu este o problemă faptul că Edi Iordănescu nu a semnat pînă acum noul contract scadent după EURO și a precizat că va fi mult mai ușor de luat o decizie după turneul final.

”Nu ne arată o problemă, dar e un subiect delicat. Vorbim de un contract pe patru ani. Selecționerul își apără colaboratorii, pentru că pe zona lui e foarte clar, din ce am înțeles.

Vrea să-și creeze o echipă competitivă pentru acești patru ani. E de înțeles. Plus că nu poți să semnezi, de dragul de a semna.

Cred că va fi mai simplu se semnat după turneul final”, a spus Ilie Dumitrescu, prezent în studioul emisiunii Digi Sport Special.

”Obiectivul a fost de a semna înainte de EURO și era normal. Eu nu am înțeles de ce nu s-a semnat în ianuarie, februarie.

Nu am informații foarte clare, dar la loturile naționale sunt oameni cu part time, plus că și în echipa lui sunt colaboratori cu salarii destul de mici. Și am mai înțeles că din salariul lui, el le mai completează secunzilor, le mai dă el bani.

Nu mai intra acum în discuție semnarea contractului”, a mai spus Ilie Dumitrescu.

