"Prostul de Edi s-a făcut de râs în Polonia! Zero barat, efectiv, am fost singurul care a spus că habar n-are"

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 08:31
2517 citiri
"Prostul de Edi s-a făcut de râs în Polonia! Zero barat, efectiv, am fost singurul care a spus că habar n-are"
Edi Iordănescu FOTO FRF.ro

Aventura lui Edi Iordănescu în Polonia s-a încheiat prost, iar fostul selecționer al echipei naționale este din nou pe bară.

Edi Iordănescu (47 de ani) nu a strălucit la Legia Varșovia. A lăsat echipa la mijlocul clasamentului și cu rezultate fluctuante și în Europa.

Jurnalistul Radu Banciu a comentat în stilul său caracteristic parcursul lui Cristian Chivu la Inter Milano și eșecul lui Edi Iordănescu în Polonia.

„Chivu a pierdut cu Napoli și cu Juventus, dar nu contează asta — important este să-i bați pe ăia mici. Dacă el încheie sezonul pe banca lui Inter, și-a lansat cariera de antrenor. Poate să ajungă fără probleme la orice echipă italiană.

Demonstrează că poate să ducă o echipă de nivelul ăsta — gata, s-a lansat ca antrenor. Nu are cum să-și piardă tot creditul, adică să ajungă în țară sau, mai rău, să meargă la Ludogoreț. Sau, ca prostul de Edi, să se facă de râs în Polonia.

Am fost singurul care spunea despre Edi că habar n-are. Toți îl lăudau — alde Filoti și ceilalți — plângeau de emoție: ce rezultate, ce manieră la Euro!. A luat cea mai tare echipă din Polonia și a făcut-o de râs. Zero barat, efectiv!

Acum, sigur, sunt circumstanțe atenuante. Dar pe astea le știai când te-ai dus acolo! Habar n-aveai limba, habar n-aveai cultura lor, campionatul lor. Vorbeai în ce limbă? În rahatul ăla de engleză pe care-l vorbești tu? Te-ai dus la Legia să le spui ălora în engleză... sigur că ăsta e un handicap.

Tu cine credeai că ești? Și Dan Petrescu, când a fost la Cracovia, s-a făcut de râs tot așa. Singura echipă care contează în Polonia, și tu te-ai dus să-i ții pe locul 7 pe ăștia. Mare sculă ești!

Chivu, dacă termină sezonul ăsta la Inter, n-o să ajungă la Legia niciodată. Și chiar dacă îi va scădea rangul, îl va lua Torino, după aia Avellino, după aia Cremonese. Va avea tot timpul ceva”, a spus RAdu Banciu la IAmSport

E gata! Polonezii s-au convins de Edi Iordănescu și au luat decizia radicală
E gata! Polonezii s-au convins de Edi Iordănescu și au luat decizia radicală
Clubul Legia Varşovia a anunţat, vineri, că Edward Iordănescu nu mai este antrenorul echipei poloneze. „Ne-am întâlnit cu antrenorul Iordănescu şi am decis împreună să punem capăt...
Încă un pas greșit pentru Edi Iordănescu. Ce-a făcut echipa românului
Încă un pas greșit pentru Edi Iordănescu. Ce-a făcut echipa românului
Echipa poloneză Legia Varşovia, condusă de românul Edward Iordănescu, a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 1-2, după prelungiri, în faţa grupării Pogon Szczecin, în 16-imile Cupei...
#Edi Iordanescu, #Legia Varsovia, #Cristi Chivu, #Radu Banciu , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Numit "tradator" in propria tara, Novak Djokovic a rupt tacerea! De ce s-a mutat definitiv in Grecia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
L-au filmat cand iesea de la negocieri! Un nume urias i-a spus "DA" lui Dan Sucu

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ”Un adevărat gunoi uman!” Unul dintre cele mai așteptate meciuri de box a fost anulat
  2. Viktor Orban, despre românul care a câștigat Cupa Campionilor cu Steaua: ”Legenda sportului maghiar”
  3. Englezii și-au adus aminte de Istvan Kovacs, delegat la cel mai tare meci din Liga Campionilor: ”O veste proastă”
  4. "Prostul de Edi s-a făcut de râs în Polonia! Zero barat, efectiv, am fost singurul care a spus că habar n-are"
  5. Dezvăluiri din interiorul trustului PRO: „Am fost îndrăgostit de Ioana Cosma, dar eram un megapârlit"
  6. Florin Prunea, desființat: "Ești și bou, și ai și podcast! Ăsta e de două ori prost, n-are nicio chemare"
  7. Un moment de fair-play cum rar se vede în România: "O să-l coste postul de titular!"
  8. Vești teribile despre Cornel Dinu: "Nu-l mișcă absolut nimic"
  9. Ce tragedie! Antrenorul de 44 de ani a murit pe marginea terenului, în timp ce își conducea echipa
  10. Avem un nou lider în Liga 1. Echipa care a depășit Rapidul în clasament