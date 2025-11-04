"Prostul de Edi s-a făcut de râs în Polonia! Zero barat, efectiv, am fost singurul care a spus că habar n-are"

Aventura lui Edi Iordănescu în Polonia s-a încheiat prost, iar fostul selecționer al echipei naționale este din nou pe bară.

Edi Iordănescu (47 de ani) nu a strălucit la Legia Varșovia. A lăsat echipa la mijlocul clasamentului și cu rezultate fluctuante și în Europa.

Jurnalistul Radu Banciu a comentat în stilul său caracteristic parcursul lui Cristian Chivu la Inter Milano și eșecul lui Edi Iordănescu în Polonia.

„Chivu a pierdut cu Napoli și cu Juventus, dar nu contează asta — important este să-i bați pe ăia mici. Dacă el încheie sezonul pe banca lui Inter, și-a lansat cariera de antrenor. Poate să ajungă fără probleme la orice echipă italiană.

Demonstrează că poate să ducă o echipă de nivelul ăsta — gata, s-a lansat ca antrenor. Nu are cum să-și piardă tot creditul, adică să ajungă în țară sau, mai rău, să meargă la Ludogoreț. Sau, ca prostul de Edi, să se facă de râs în Polonia.

Am fost singurul care spunea despre Edi că habar n-are. Toți îl lăudau — alde Filoti și ceilalți — plângeau de emoție: ce rezultate, ce manieră la Euro!. A luat cea mai tare echipă din Polonia și a făcut-o de râs. Zero barat, efectiv!

Acum, sigur, sunt circumstanțe atenuante. Dar pe astea le știai când te-ai dus acolo! Habar n-aveai limba, habar n-aveai cultura lor, campionatul lor. Vorbeai în ce limbă? În rahatul ăla de engleză pe care-l vorbești tu? Te-ai dus la Legia să le spui ălora în engleză... sigur că ăsta e un handicap.

Tu cine credeai că ești? Și Dan Petrescu, când a fost la Cracovia, s-a făcut de râs tot așa. Singura echipă care contează în Polonia, și tu te-ai dus să-i ții pe locul 7 pe ăștia. Mare sculă ești!

Chivu, dacă termină sezonul ăsta la Inter, n-o să ajungă la Legia niciodată. Și chiar dacă îi va scădea rangul, îl va lua Torino, după aia Avellino, după aia Cremonese. Va avea tot timpul ceva”, a spus RAdu Banciu la IAmSport

