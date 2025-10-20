Iordănescu, dezastru total la Legia! Se cere demisia după un început rușinos

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 13:03
153 citiri
Iordănescu, dezastru total la Legia! Se cere demisia după un început rușinos
Edi Iordănescu FOTO X Legia

Edi Iordănescu traversează una dintre cele mai grele perioade ale carierei sale la Legia Varșovia. Formația poloneză a înregistrat a treia înfrângere consecutivă în toate competițiile, după ce a pierdut cu 1-3 pe terenul lui Zaglebie Lubin, în ultima etapă de campionat.

După 11 etape din Ekstraklasa, Legia ocupă locul 9, cu doar 15 puncte, la 9 lungimi în spatele liderului Jagiellonia. Presa poloneză vorbește deja despre unul dintre cele mai slabe începuturi de sezon din ultimele două decenii și jumătate.

„Este al treilea cel mai slab sezon din ultimii 25 de ani pentru Legia”, notează jurnaliștii din Polonia, subliniind că echipa mai are un meci restant cu Piast Gliwice, dar forma actuală nu oferă mari speranțe.

În secolul XXI, doar în două sezoane Legia a avut un start mai slab decât cel de acum: în 2021/22, când avea 9 puncte după 12 etape și se lupta cu retrogradarea, și în 2016/17, când era pe locul 13 cu 13 puncte.

În contextul rezultatelor slabe, nu puține voci cer demiterea antrenorului român.

"Cifrele dezastruoase ale lui Edward Iordanescu. Legia Varșovia a pierdut în fața lui Zagłębie Lubin pentru prima dată în șase ani. Viitorul lui Edward Iordanescu este serios pus la îndoială și nu este de mirare, deoarece echipa a avut un start atât de slab doar de două ori în secolul XXI.

Cele 15 puncte acumulate de echipă în 12 runde reprezintă al doilea cel mai slab început de sezon pentru Legia în secolul XXI la nivelul Ekstraklasa. Desigur, este important să ne amintim că Legia mai are de jucat un meci împotriva lui Piast Gliwice, dar având în vedere forma actuală a echipei, este dificil de prezis o victorie.

Legia a avut un început mai slab doar în două sezoane. Desigur, sezonul 2021-22 este numărul unu, deoarece echipa din Varșovia se lupta cu retrogradarea. Pe atunci, aveau nouă puncte după 12 runde, dar mai erau și două meciuri de jucat, pe care echipa din Varșovia le-a câștigat în cele din urmă.

Echipa din Varșovia a avut, de asemenea, un început dezastruos în sezonul 2016-17. Pe atunci, după 12 runde, Legia avea 13 puncte și se afla pe locul 13 în clasament", au scris polonezii.

Horațiu Potra, Bogdan Baciu și „nenea protejat”: Cum a fost atras un fost luptător de elită al Armatei Române în tentativa de lovitură de stat
Horațiu Potra, Bogdan Baciu și „nenea protejat”: Cum a fost atras un fost luptător de elită al Armatei Române în tentativa de lovitură de stat
Un fost militar român cu pregătire de tip comando apare în centrul unui dosar de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, în care sunt implicați Călin Georgescu, Horațiu...
Drumuri construite ilegal peste magistrale de gaz de primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. Traficul poate produce fisuri în conducte: ”Nu mai rămâne nimic aici”
Drumuri construite ilegal peste magistrale de gaz de primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. Traficul poate produce fisuri în conducte: ”Nu mai rămâne nimic aici”
În Sectorul 3, primarul Robert Negoiță a ordonat construirea ilegală a mai multor drumuri asfaltate peste magistrale de gaz, ignorând avertismentele Transgaz și normele de siguranță, ceea...
#Edi Iordanescu, #Legia Varsovia , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un barbat si o femeie s-au asezat la masa de skandenberg si totul a fost filmat: "N-a avut nicio sansa!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A vrut sa fuga din Romania prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din sofer a ajuns milionar
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Chivu, detronat din fotoliul de lider după o decizie "scandaloasă": "Noi jucăm pentru viețile noastre"
  2. Iordănescu, dezastru total la Legia! Se cere demisia după un început rușinos
  3. Ce spune antrenorul lui Dinamo despre execuția ”scorpion” a rapidistului Koljic
  4. Surpriză uriașă. Pentru ce echipă a marcat Lamine Yamal, la meciul de debut
  5. „Violenţe grave” la derby-ul din Tel Aviv între Maccabi şi Hapoel. Meciul a fost anulat VIDEO
  6. Simona Halep, la meciul campioanei României. Cu cine a fost surprinsă la Dubai FOTO
  7. Formula 1: sancțiune pentru RedBull după Marele Premiu din SUA! S-au încălcat procedurile de la start
  8. Revenire de senzație la CFR Cluj: cine va fi noul președinte al clubului
  9. Urcări spectaculoase în Top 50 WTA pentru Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian. Româncele au jucat în semifinale la Osaka
  10. ”E o atmosferă proastă la noi”. Ce spune dinamovistul Musi după derby-ul cu Rapid

Ultimele emisiuni

Acum 22 minute

Business Focus,
Cu cât poate crește din nou TVA. Riscuri grave pentru economia României în 2026