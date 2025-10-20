Iordănescu, dezastru total la Legia! Se cere demisia după un început rușinos

Edi Iordănescu traversează una dintre cele mai grele perioade ale carierei sale la Legia Varșovia. Formația poloneză a înregistrat a treia înfrângere consecutivă în toate competițiile, după ce a pierdut cu 1-3 pe terenul lui Zaglebie Lubin, în ultima etapă de campionat.

După 11 etape din Ekstraklasa, Legia ocupă locul 9, cu doar 15 puncte, la 9 lungimi în spatele liderului Jagiellonia. Presa poloneză vorbește deja despre unul dintre cele mai slabe începuturi de sezon din ultimele două decenii și jumătate.

„Este al treilea cel mai slab sezon din ultimii 25 de ani pentru Legia”, notează jurnaliștii din Polonia, subliniind că echipa mai are un meci restant cu Piast Gliwice, dar forma actuală nu oferă mari speranțe.

În secolul XXI, doar în două sezoane Legia a avut un start mai slab decât cel de acum: în 2021/22, când avea 9 puncte după 12 etape și se lupta cu retrogradarea, și în 2016/17, când era pe locul 13 cu 13 puncte.

În contextul rezultatelor slabe, nu puține voci cer demiterea antrenorului român.

"Cifrele dezastruoase ale lui Edward Iordanescu. Legia Varșovia a pierdut în fața lui Zagłębie Lubin pentru prima dată în șase ani. Viitorul lui Edward Iordanescu este serios pus la îndoială și nu este de mirare, deoarece echipa a avut un start atât de slab doar de două ori în secolul XXI.

Cele 15 puncte acumulate de echipă în 12 runde reprezintă al doilea cel mai slab început de sezon pentru Legia în secolul XXI la nivelul Ekstraklasa. Desigur, este important să ne amintim că Legia mai are de jucat un meci împotriva lui Piast Gliwice, dar având în vedere forma actuală a echipei, este dificil de prezis o victorie.

Ads

Legia a avut un început mai slab doar în două sezoane. Desigur, sezonul 2021-22 este numărul unu, deoarece echipa din Varșovia se lupta cu retrogradarea. Pe atunci, aveau nouă puncte după 12 runde, dar mai erau și două meciuri de jucat, pe care echipa din Varșovia le-a câștigat în cele din urmă.

Echipa din Varșovia a avut, de asemenea, un început dezastruos în sezonul 2016-17. Pe atunci, după 12 runde, Legia avea 13 puncte și se afla pe locul 13 în clasament", au scris polonezii.

Ads