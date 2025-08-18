Edi Iordănescu, învins în Polonia: pe ce loc a ajuns echipa românului

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 18 August 2025, ora 09:50
68 citiri
Edi Iordănescu, învins în Polonia: pe ce loc a ajuns echipa românului
Edi Iordănescu FOTO X Legia

Formaţia Legia Varşovia, antrenată de Edward Iordănescu, a fost învinsă, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Wisla Plock, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Poloniei.

Golul a fost marcat de Kaminski, în minutul 11.

Wisla Plock este lider în clasament, cu 13 puncte, în timp ce Legia este pe cinci, cu 7 puncte (4 jocuri – două victorii, o remiză, o înfrângere).

Legia a fost eliminată și din Europa League, după ce a pierdut cu 5-3 la general dubla cu AEK Larnaca și va evolua în play-off-ul Conference League contra scoțienilor de la Hibernian.

#Edi Iordanescu, #Legia Varsovia, #Wisla Plock , #stiri fotbal
