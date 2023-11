Selecţionerul Edward Iordănescu a afirmat că echipa naţională de fotbal a României are nevoie ''mai mult ca oricând, de echilibru şi de calm'', înaintea ultimelor partide din preliminariile EURO 2024.

''Avem nevoie, mai mult ca oricând, de echilibru şi de calm. Pentru că lucrurile foarte bune pe care le-am construit ca echipă în această campanie şi poziţia pe care ne-am câştigat-o în grupă sunt convins că ne vor ajuta să ne îndeplinim obiectivul, calificarea la EURO 2024.

Fără vreo secundă de teamă, dar înţelegând deplin responsabilitatea pe care o avem, individual şi ca echipă, trebuie să oferim cu maturitate şi luciditate cea mai bună versiune a noastră. Şi o vom face. Aşa vom încununa parcursul fără înfrângere cu sărbătoarea pe care o aşteaptă toţi românii!'', a spus Iordănescu, citat de site-ul FRF.

''Ştim deja valorile importante care ne-au adus în acest punct fericit: unitatea grupului, spiritul de sacrificiu şi lupta totală, necontenită. Potenţialul jucătorilor noştri în care, am spus de la bun început, am repetat şi o voi face mereu, am o încredere desăvârşită, s-a consolidat. Iar acum, e momentul să devină o certitudine. Dincolo de pregătirea noastră, de analiza adversarului sau de tactică, astfel de provocări se câştigă cu inima şi cu mintea limpede. Fiţi convinşi că vom da totul în fiecare clipă, ca până acum! Şi că inimile românilor de pretutindeni ne vor întări şi mai mult!'', a mai spus Iordănescu, semnând mesajul ''cu entuziasm şi încredere''.

Iordănescu a convocat 28 de jucători pentru ultimele partide ale tricolorilor în această campanie.

România va juca pe 18 noiembrie cu Israelul, la Felcsut (Ungaria), pe Stadionul Pancho (21:45), iar pe 21 noiembrie va înfrunta Elveţia, la Bucureşti, pe Arena Naţională (21:45).

România ocupă primul loc în clasamentul Grupei I, cu 16 puncte (8 jocuri), urmată de Elveţia, 15 (7 j), Israel, 11 p (6 j), Kosovo, 7 p (7 j), Belarus, 6 p (8 j), Andorra, 2 p (8 j).

