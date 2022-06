Edi Iordănescu, după al doilea eșec în Liga Națiunilor: ”Am avut momente bune şi foarte bune”

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, marţi seară, după meciul cu Bosnia, scor 1-0, că naţionala României merita cel puţin un punct şi a avut o atitudine mult mai bună decât în prima partidă din grupele Ligii Naţiunilor.

“Le-am spus băieţilor şi înainte şi la final că atât timp cât atitudinea este corectă atunci eu sunt pregătit să-mi asum total responsabilitatea. Echipa a răspuns bine, incomparabil faţă de ce am văzut în primul joc. Am avut momente bune şi foarte bune. Clar meritam cel puţin un punct. Am avut ocaziile mari.

Eu sunt ferm pe poziţii, am încredere totală în acest grup. Urmează două jocuri acasă, trebuie să scoatem maxim de puncte. Am avut şi ghinion şi poate şi puţină lipsă de inspiraţie în faţa porţii. Nu vreau decât să văd atitudine şi spirit, ceea ce am văzut în seara asta. Sunt sigur că lucrurile se pot întoarce în favoarea noastră, se pot întoarce rapid. Denis probabil are ruptură. Cinste lui că a jucat şi într-un picior”, a spus Iordănescu la Antena 1.

Reprezentativa României a fost învinsă, marţi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, de selecţionata Bosniei, într-un meci din Grupa a 3-a a Diviziei B din Liga Naţiunilor.

A marcat Prevljak, în minutul 68.

