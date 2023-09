Edi Iordănescu: “Nu vreau să văd închistare”. Ce spune despre convocarea lui Ianis Hagi

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte ca tricolorii să aibă o mentalitate corectă la meciul cu Israel, din preliminariile Campionatului European, pe care îl consideră important, dar nu decisiv.

“Suntem în faţa unui moment important, unui moment frumos în acelaşi timp, un moment pentru care am muncit, dar în continuare suntem departe de obiectivul nostru pentru că sunt meciuri importante pe care le avem în faţă şi puncte multe puse în joc. Din punctul nostru de vedere este un joc cu importanţă mare, un joc cheie, dar nu un joc decisiv. Îmi doresc foarte mult mentalitatea corectă pentru acest joc, să fim pregătiţi din toate punctele de vedere. Îmi doresc bucurie, entuziasm, nu vreau sub nicio formă să văd închistare, îmi place să cred că am învăţat şi din istoric. Îmi doresc mai mult ca oricând ca echipa să fie limpede în decizii şi miza acestui joc să nu ne ducă în situaţia în care să ne umbrească deciziile. Avem o datorie noi faţă de noi, avem o datorie faţă de suporterii echipei naţionale, faţă de opinia publică, ca după mulţi ani să reuşim să facem un pas către o calificare mult aşteptată”, a spus tehnicianul.

Iordănescu a menţionat că fotbalul românesc traversează perioade grele, dar echipa naţională este pe un drum corect. “Am deosebit de mare încredere în acest grup de jucători, individual şi colectiv. Sunt băieţi care se pun mult mai mult în slujba echipei. Ştiu că acest grup poate mai mult. Naţionala a dat semnalul că are capacitatea să lupte, să nu cedeze, să se unească. Iar publicul a răspuns prezent. Am informaţii că se va juca cu casa închisă. Cred cu tărie în această calificare. Aşteptaţi-vă ca să pregătim jocul la victorie. Am convingerea că echipa naţională poate fi o locomotivă pentru întreg fotbalul românesc”.

El a precizat că la selecţia jucătorilor a ţinut cont şi de istoricul fiecăruia. “A mers foarte mult atenţia mea şi către istoricul fiecărui jucător, atunci când am făcut selecţia. Ianis Hagi este sută la sută apt medical, a făcut un pas către Primera, am informaţii că acolo este foarte multă încredere în el şi va fi un jucător important pentru echipa lui de club şi mizez foarte mult pe spiritul lui şi pe capacitatea lui de luptă”.

Naţionala de fotbal a României întâlneşte, sâmbătă, pe Arena Naţională, reprezentativa Israelului, într-un meci contând pentru grupa I de calificare la Euro-2024.

