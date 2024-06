Anunțul lui Edi Iordănescu înaintea debutului la Euro 2024: ”Iar dacă lucrurile nu vor merge cum ne dorim...”

Selecţionerul naţionalei de fotbal a României, Edward Iordănescu, a transmis, sâmbătă, pe site-ul Federaţiei Române de Fotbal, un mesaj în care afirmă că echipa este pregătită pentru EURO 2024 şi pentru meciul de debut cu Ucraina.

''În pragul debutului României la EURO 2024, vreau să vă împărtăşesc entuziasmul şi determinarea echipei noastre. Ştim că fiecare dintre voi trăieşte cu sufletul alături de noi aceste momente pline de emoţie. Misiunea noastră, mai presus de orice obiectiv, este să aducem bucurie în inimile românilor. Am ajuns aici prin muncă, pasiune şi sacrificiu. Am pregătit totul cu energie pozitivă şi responsabilitate, pentru a obţine maximum din această experienţă extraordinară. Fiecare jucător este pregătit, echipa este pregătită. Dacă vom reuşi să ne îndeplinim visul, nu va fi o surpriză pentru mine. Iar dacă lucrurile nu vor merge cum ne dorim, responsabilitatea îmi revine în totalitate. Dar am convingerea că suntem gata de luptă!'', a afirmat Iordănescu.

''Sunt mândru de munca şi dăruirea băieţilor noştri. Au dat totul în preliminarii şi în pregătirea turneului final şi sunt sigur că vor da totul şi în meciuri. Întăriţi de gândurile bune ale românilor de acasă şi din întreaga lume, suntem o singură inimă! Şi batem pentru România!'', a transmis selecţionerul.

România va întâlni echipa Ucrainei, luni, la Munchen, de la ora 16:00, după care va juca împotriva Belgiei şi Slovaciei, în Grupa E a turneului final al Campionatului European din Germania (14 iunie-14 iulie).

