Explicațiile lui Edi Iordănescu după remiza cu Belarus. De ce crede că n-am luat toate cele trei puncte

Edward Iordănescu, selecţionerul naţionalei României, crede că echipa a controlat meciul cu Belarus, joi seara, la Budapesta, 0-0, şi va lupta până la final pentru calificare.

„Sunt extrem de supărat dar la fel de optimist. Am încrederea că acest grup are capacitate şi vom fi la European. Din păcate nu am reuşit să aducem acasă cele trei puncte. Ducem acasă doar un punct, dar trebuie să ne ridicăm rapid, pentru că jucăm peste trei zile acasa, cu Andorra.

Nu am ce să le reproşez, am controlat jocul total. Faţă de alte jocuri am avut o evoluţie mai bună, mai clară, fără multe pase greşite. Astfel de jocuri le deblochezi cu un moment de inspiraţie, cred că lucrul care a făcut să nu luăm decât un punct a fost ultima pasă şi finalizarea. Suntem aproape de finalul campaniei şi nu am pierdut niciun meci, nu am luat goluri. O calificare este făcută din mai mulţi paşi. Acesta este unul dintre ei”, a declarat Edward Iordănescu.

România va evolua duminică pe teren propriu, contra Andorrei.

În clasamentul grupei conduce Elveţia, cu 14 puncte, urmată de România (13 puncte), Israel (11 puncte), Kosovo (7 puncte), Belarus (5 puncte) şi Andorra (2 puncte).

Elveția și Israel au un meci mai puțin disputat.

Ads