În sfârșit avem selecționer. Anunțul șefilor fotbalului românesc

Răzvan Burleanu a găsit selecționer.

După ce a negociat cu Hagi, Dan Petrescu, Boloni, președintele FRF l-a ales pe Edi Iordănescu pentru postul de antrenor al echipei naționale de fotbal.

Tehnicianul care a luat campionatul cu CFR Cluj urmează să fie prezentat marți.

"În principiu, am pus la punct toate treburile. Marți urmează să fie acordul final. Contractele sunt confidențiale. Nu pot să vă spun nici ce am vorbit cu Loți, nici ce am vorbit cu Edi.

Lucrurile vor fi limpezi când voi vedea contractul semnat și ștampilat. Credeți că numai treburile astea le am, să stau în discuții și negocieri?! Mai sunt și altele de rezolvat. Eu zic că marți se va finaliza (n.r. negocierile cu Edi Iordănescu).

Nu pot da un procent acum. Obiectivul e Campionatul European. Se va prelungi automat un eventual contract, dacă ne calificăm la EURO", a spus directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, după negocierile cu Edi Iordănescu de la Casa Fotbalului.

