Edi Iordănescu: ”Nu sunt cu ochii pe clasament”. România poate urca pe locul 1 dacă învinge Muntenegru pe ”Giulești”

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, într-o conferinţă de presă, că tricolorii trebuie să demonstreze la meciul de marţi, de pe stadionul Giuleşti, că jocul din deplasare cu Muntenegru, încheiat cu înfrângere, a fost un accident.

“Nu sunt cu ochii pe clasament, ci efectiv pe ce urmează. Dacă acum mai punem trei puncte cu siguranţă vom veni cu un alt tonus în septembrie. Mâine din nou ne aşteptăm la o opoziţie solidă. Muntenegru are putere de luptă şi nu ne aşteptăm decât din nou la un joc foarte greu.

Dar trebuie să depăşim orice barieră mentală, de uzură, şi să demonstrăm că jocul din Muntenegru a fost până la urma urmei un accident. Aşteptaţi-vă din nou că pot apărea schimbări şi ăsta e un semn de încredere pentru tot grupul de jucători. Mă simt în momentul de faţă mai exact în tot ce fac decât m-am simţit la prima acţiune. De la zi la zi simt că pot controla mai bine toate evenimentele din jurul echipei. După acest joc putem trage concluzii mai clar”, a spus Iordănescu.

Tehnicianul a precizat că jucătorii au o fragilitate “mental-amoţională” pe care el vrea să o elimine. “Acest grup îşi doreşte foarte mult, are potenţial, are marjă de creştere, dar încă nu este adunat aşa cum eu mi-aş dori, nu este sută la sută cu putere pe care să o pună în acest joc. Acest grup încă mai are nevoie de timp să se sudeze, să se adune, să creadă mai mult în el şi să reuşesc să elimin această fragilitate încă mental-emoţională care există. Când vom avea această bază cu siguranţă nu veţi mai vedea echipa naţională să coboare sub un anumit nivel, aşa cum a făcut în Muntenegru”.

Ads

Edward Iordănescu a vorbit şi despre programul meciurilor naţionalei, care face să se acumuleze oboseală. “Este un moment istoric, fără precedent, acest program, cu patru jocuri. Exceptând trecutul destul de îndepărtat când echipa naţională se afla la un turneu final nu ne-am mai confruntat cu astfel de situaţii. Provocarea este să gestionăm cât mai bine această situaţie. S-au strâns 18 zile de când suntem în cantonament. E o situaţie deloc uşoară, s-a strâns oboseală şi avem datoria să trecem peste toate aceste bariere, ca să putem să obţinem un rezultat din nou pozitiv şi să închidem cât se poate de bine această acţiune”, a afirmat el.

Ads

Echipa naţională întâlneşte Muntenegru, marţi, de la ora 21.45, pe stadionul Giuleşti, în etapa a patra a grupelor Ligii Naţiunilor. Cele două echipe s-au mai întâlnit în prima etapă, în Muntenegru, când gazdele s-au impus cu 2-0. În etapele a doua şi a treia, tricolorii au fost învinşi în deplasare de Bosnia, scor 1-0, şi au învins acasă Finlanda, scor 1-0.

Totuși, în aczul unei victorii la trei goluri diferență cu Muntenegru, coroborată cu un egal la meciul Bosnia - Finlanda, România poate urca pe primul loc în grupa din Liga Națiunilor, la egalitate cu bosniacii. La finalul partidelor din grupă, primul criteriu de departajare sunt rezultatele directe.

Ads