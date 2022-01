Edi Iordănescu nu duce lipsă de oferte după plecarea de la FCSB.

Dorit în Grecia, antrenorul a refuzat propunerea și este aproape de a prelua o echipă din Arabia Saudită.

În plus, tehnicianul este și pe lista unei formații din Championship, liga a doua engleză.

Presa arabă susține că echipa Al Fateh îi oferă antrenorului român 1,45 milioane de euro anual.

"A existat o ofertă din Grecia, pe care am refuzat-o cu mulțumirile firești. E o discuție concretă în zona Golfului, sunt anumite lucruri care mă țin în loc, să nu merg acolo. Mai sunt discuții în Europa, dar nu e ceva concret. Singura ofertă concretă e din Golf.

Referitor la Anglia, am fost abordat de un agent care m-a întrebat dacă sunt interesat, am spus că da, și am înțeles că sunt pe o listă scurtă. Am înțeles că oamenii sunt încântați de ce au văzut, dar, din experiența mea, știu că e destul de greu să intri acolo", a spus antrenorul la PRO X.

