Selecționerul Edi Iordănescu, reacție acidă în Bosnia. "E timpul să punem toate cărțile pe masă, să nu ne mai ascundem"

Edi Iordănescu a prefațat meciul naționalei, de marți, 7 iunie, din Bosnia.

Selecționerul a răspuns criticilor după înfrângerea României din Muntenegru, 0-2.

Echipa națională este pe ultimul loc în grupa de Nations League.

"E momentul să punem toate cărțile pe masă, să nu ne mai ascundem, să spunem adevărul pur! În această provocare pe care o am, am mai multe de pierdut decât de câștigat. Am o siguranță financiară, performanțele de pe plan intern mi-au adus multe oferte.

Inclusiv de când am fost numit la națională am avut posibilitatea să plec în străinătate. Sunt sigur că ușa va rămâne deschisă în continuare. Sunt aici pentru că am acceptat acastă provocare. Dacă nu avem încredere, acceptam altă ofertă. Fugeam de această situație.

Am știut unde vin, am fost pregătit pentru o muncă grea. Am analizat foarte bine când am acceptat oferta. Am spus da, pentru că aveam încredere în fotbaliști. Cu siguranță, orice antrenor își dorește ca drumul să fie cât mai lin. La echipa națională nu avem acest timp. Mi-am asumat, știu ce am de făcut. Este greu, dar cred cu tărie că putem îndrepta lucrurile. Recunosc, am analizat și ceea ce înseamnă perspectiva mental-emoțională.

Am o concluzie puternică. Grupul, din păcate, este extrem de afectat din acest punct de vedere. S-au strâns multe înfrângeri, campanii ratate. Eu le resimt pe toate. Mă așteptam să găsesc asta, dar nu mă așteptam să fie atât de profund. Încercă să le arăt calea și să îi asigur că au valoare, au potențial, dar e important să ne scuturăm de trecut.

Alături de echipă, în primul rând. E foarte ușor să ies în față cu un răspuns clișeu, să zic că e responsabilitatea antrenorului. Dar dacă vrem să progresăm, trebuie să facem un plan clar, etapizat. Doar când vom accepta toate aceste lucruri vom avea o șansă să ne îmbunătățim.

Exact ca atunci când ești bolnav și trebuie să înțelegi cum să te tratezi. Mă bucură că grupul are suflet, trăiește! Chiar dacă suntem fragili din punct de vedere mentali. Vă garantez sub cuvânt de onoare că nu e vorba de atitudine! Nu e vorba de un grup care intră detașat pe teren. Poate asta pare, dar nu este așa. E un grup care nu răspunde bine sub presiune, dar nu e dezinteresat", a spus Edi Iordănescu.

România mai are de jucat trei meciuri în luna iunie, cu Bosnia în deplasare și cu Finlanda și Muntenegru, la București.

