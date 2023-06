Edi Iordănescu, după meciul Elveția-România: "Suntem pe drumul cel bun şi am început să construim valori"

Edward Iordănescu, selecţionerul echipei naţionale a României, nu este de acord cu contestatarii jocului naţionalei, după meciul egal reuşit luni, la Lucerna, cu naţionala Elveţiei, scor 2-2. El crede că România este pe drumul cel bun.

„Am crezut şi cine crede până în final este răsplătit. (Întrebat de tactica defensivă a naţionalei) A cui e părerea? (primeşte răspuns: a lui Gică Popescu, a lui Viorel Moldovan la Prima TV). În primul rând trebuie să facem o analiză foarte complexă pentru care nu avem timp. Am încercat să creăm mai mult densitate, să acoperim mai bine suprafaţa. Doi fundaşi centrali am avut, care au fost foarte consumaţi în Kosovo, pentru că au fost foarte multe dueluri, şi am încercat să mai aducem un fundaş central ca să câştigăm mai multă energie.

Au fost mai multe lucruri pentru care am decis această aşezare. Avem pe Sorescu o improvizaţie, fundaş stânga. Am încercat să gestionăm bine terenul, treimea noastră în mod special.

Am vrut să ne apărăm mai sus, dar din păcate adversarul ne-a împins. Am vrut să dezvoltăm mai multe momente de tranziţie, dar nu ne-au reuşit, în prima repriză. Şi da, recunosc, am vrut să avem şi noi momentele noastre de atac poziţional.

Din păcate prima repriză nu ne-a ieşit aşa cum ne-am dorit. Planul a fost să stăm cât mai mult în joc. Până la urmă ce contează e că echipa a arătat o inimă mare, a arătat caracter şi a arătat că tot ce vă spunem noi este adevărat.

Ads

Suntem pe drumul cel bun şi am început să construim valori. Iar valorile noastre încep cu spiritul, cu atitudinea şi cu mentalitatea. Mihăilă golul doi l-a dat cu ruptură musculară, este încă un semn de caracter pentru acest grup. Eu sunt mândru de el şi pentru noi, în perspectivă, însemană un punct enorm, atât în economia clasamentului cât şi pentru moral”, a declarat Edward Iordănescu după egalul de la Lucerna, cu Elveţia, scor 2-2, în care echipa naţională a României fost dominată copios, egalând pe final, prin dubla lui Valentin Mihăilă.

Ads