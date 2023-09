Selecţionerul Edi Iordănescu, după remiza cu Israel: "Ăștia suntem! Noi mergem pe coeziune"

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, sâmbătă seară, după remiza cu Israel, scor 1-1, că este încrezător că naţionala României va reuşi calificarea la Euro-2024.

"Mulţumim publicului. Mi-aş fi dorit să le fi putut oferi mai mult. Suntem foarte conştienţi de cum a decurs jocul. Dacă gestionam mai bine, puteam câştiga, dar puteam şi pierde. Încrederea mea în grup rămâne intactă, sunt încrezător că vom merge la Euro. Adevrsarul a avut multă calitate individuală. În prima repriză am fost mulţumit, dar în repriza a doua au fost multe greşeli şi am cedat-o. Ăştia suntem, dar eu am încredere în grup. Toate meciurile sunt importante, Kosovo a revenit cu Elveţia, a făcut punct. Noi mergem mult pe coeziune, pe grup, pe spirit, dar trebuie mai mult curaj. Trebuie să ne recuperăm foarte bine şi să facem un rezultat pozitiv cu Kosovo", a declarat Iordănescu la Prima TV.

Reprezentativa României a remizat, sâmbătă seară, pe Arena Naţională, scor 1-1, cu selecţionata Israelului, într-un meci din grupa I de calificare la Campionatul European din 2024. Tricolorii au 9 puncte, înregistrând până acum două victorii şi trei remize.

Ads