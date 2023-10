România a remizat cu belarus, scor 0-0, și a ratat o șansă uriașă de a se apropia și mai mult de calificarea la turneul final al EURO 2024.

Evoluția tricolorilor a generat critici aspre din partea lui Gică Popescu, care nu l-a menajat pe Edi Iordănescu: Din păcate, între noi doi este o mare diferență. Eu știu ce înseamnă echipa națională, iar el nu știe. Eu am plâns pentru ea, m-am bucurat pentru ea, lucruri pe care Edi nu le-a făcut până acum. Percepția noastră față de echipa națională este total diferită.

Auzind vorbele fostului internațional, selecționerul a răbufnit: „Nu comentez criticile, dar întreb ceva. De când încercăm să construim și să ajungem la un turneu final, dânsul a spus un lucru pozitiv? Unul singur?! Și reprezintă un club care are jucători aici.

N-am auzit un lucru pozitiv, nu știu dacă are probleme cu mine sau cu familia, dar e clar că sunt lucruri personale. Îmi asum total responsabilitatea, nu mă las doborât de critici, sunt sigur că vom obține calificarea. Eu sunt sigur că vor fi voci negative și după calificare. Din interviuri, senzația e că abia se așteaptă un pas greșit pentru a se comenta”.

Gică Popescu i-a răspuns din nou

Ads

"Vreau să-i spun lui Edi Iordănescu că nu am absolut nimic cu familia lui, am un respect imens față de nea Puiu Iordănescu, alături de care am avut cele mai bune performanțe la nivelul echipei naționale, dar nu pot să vin aici și să aplaud evoluțiile echipei naționale atunci când ele sunt foarte slabe. Ce vrea?

Facem egal cu Belarus și vrea să-l aplaudăm, când avem o singură situație clară, prin Stanciu, în minutul 10? Ne dorim să ne calificăm, ne dorim să redevenim echipa națională de care să se sperie toată Europa, așa cum era în perioada noastră, dar când trebuie să spunem lucrurile astea, să nu se deranjeze domnul Edi Iordănescu, ci să facă lucrurile de așa natură încât să mergem la Campionatul European.

Întotdeauna am susținut echipa națională, dar trebuie să spunem cum vedem lucrurile. Poate le văd diferit, pentru că am altă percepție, alte pretenții", a venit replica Baciului.

Ads