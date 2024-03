Ce spune Edi Iordănescu despre viitorul său la echipa națională. Mai are doar trei luni de contract

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că nu este preocupat de prelungirea contractului său, urmând ca o discuţie cu oficialii federaţiei să aibă loc după meciurile amicale cu Irlanda de Nord şi Columbia.

"Am aşteptat această perioadă, mi-a lipsit contactul cu băieţii. Mi-aş mai fi dorit o acţiune, dar ăsta este calendarul. Avem un proces început în urmă cu doi ani şi jumătate, mai avem etape de parcurs. Pentru mine personal, prelungirea contractului nu este o problemă şi prioritate. După această acţiune, probabil vom avea o discuţie cu preşedintele federaţiei. Vom vedea ce va fi. Vă asigur că echipa naţională, România, tot timpul are prioritate în gândul meu. Vom vedea ce gânduri are federaţia, dar nu ştiu cum vede federaţia continuitatea.

Eu sunt un antrenor care îşi asumă responsabilităţi, dar trebuie să ştiu ce aşteptări sunt. Ar fi indicat să fie un răspuns până la turneul final, dar vom vedea. Eu am mulţumit pentru tot ce mi s-a oferit până acum, am simţit încrederea federaţiei, chiar dacă în jurul echipei a fost tensiune, în interior a fost focus total. Contractul meu e cel mai puţin important în acest moment, important e să ne continuăm munca şi ce vor face băieţii când se întorc la cluburi până în mai. E multă muncă în continuare", a spus Iordănescu, într-o conferinţă de presă.

Numit selecţioner în ianuarie 2022, Edi Iordănescu are contract până la finalul Campionatului European din Germania.

