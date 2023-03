De ce se teme Edi Iordănescu la meciul cu Belarus. "A fost inamicul nostru"

România a învins Andorra, scor 2-0, sâmbătă, în preliminariile Euro-2024, şi va evolua cu Belarus, marţi, de la ora 21.45, pe Arena Naţională.

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că adversara de marţi, Belarus, este diferită de Andorra, având o calitate tehnică superioară. Iordănescu a subliniat că are încredere în capacitatea naţionalei României, subliniind că aceasta are nevoie de o înlănţuire de rezultate pozitive.

"Partea pozitivă cu Andorra este că am marcat, am adus punctele, dar mi-aş fi dorit ca ultimele 30 de minute să le gestionăm altfel. Venim după aproape 8 ani de rateuri, sunt ratări, frustări, apasă Am încredere în capacitatea echipei, dacă vom înlănţui rezultate pozitive, totul se va schimba şi fondul de joc va creşte", a spus antrenorul.

În perspectiva meciului cu Belarus, de marţi, Edward Iordănescu, a afirmat că jucătorii sunt obosiţi după o deplasare grea în Andorra: "Suntem foarte obosiţi pentru că timpul a fost inamicul nostru, coroborat cu drumul. Am dormit puţin, băieţii nu au avut timp de odihnă,. Provocarea cea mai mare a noastră este să recuperăm din punct de vedere fizic jucătorii, pentru că mental sunt destul de bine.

În ceea ce priveşte adversarul direct, vă pot spune un singur lucru, cinci jucători de bază nu au jucat, trei deloc, doi au intrat pe parcurs. E de gândit de ce a ales Belarus această strategie. Poate au considerat că sunt şanse minime cu Elveţia şi poate sunt încrezători că pot produce un rezultat mai bun la Bucureşti.

Ads

Belarus e o echipă diferită faţă de Andorra, are o calitate tehnică superioară, mai robustă, mai masivă. Fiecare joc are povestea lor, pe noi ne interesează să înțelegem bine adversarul şi să speculăm vulnerabilităţi. E posibil să fie schimbări, avem şi unele probleme medicale, nu grave, dar sunt. Mâine, spre ora prânzului, încercăm să tragem linie şi să ne apropiem de un prim 11 care să dea Dumnezeu să fie inspirat", a adăugat Iordănescu.

Ads