Motivul pentru care Edi Iordănescu a folosit trei fundași centrali, mutare care i-a adus critici numeroase

Naționala României a remizat in extremis la Lucerna, contra Elveției, într-un meci în care a fost dominată copios.

Selecționerul Edi Iordănescu a trimis trei fundași centrali pe teren în Elveția – România 2-2, apelând la Radu Drăgușin, Andrei Burcă și Ionuț Nedelcearu, iar la capătul confruntării a dezvăluit de ce a luat această decizie, care i-a atras numeroase critici.

"E un subiect complex. Pot să spun că am fost foarte conștienți de valoarea individuală a Elveției. Ne-am fi dorit să ne apărăm puțîn mai sus și să avem și noi momentele noastre de atac pozițional. Am vrut să mai punem un fundaș central pentru a energiza linia de fund. Știam că Sorescu e improvizație la nivel de fundași. Nu a ieșit așa cum mi-aș fi dorit, nu am avut nici timp să pregătim, am fost pe drum. Nu e ușor, dar toate schimbările au fost pozitive și fotbalul ne-a răsplătit”, a declarat Edi Iordănescu, la Digi Sport.

