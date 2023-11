Ce le-a transmis Edi Iordănescu fanilor care vor umple Arena Națională la meciul cu Elveția

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte ca fanii să fie bucuroşi după meciul cu Elveţia, ultimul al României din grupa I de calificare la Euro-2024.

"Mulţumesc tuturor celor care au crezut în noi. Nu am avut timp să răspund la mesaje, dar le mulţumesc public tuturor. Fanii vor veni mâine nu doar să sărbătorească, erau pregătiţi să lupte alături de noi. Ştiu că au aşteptări mari şi îmi doresc să-i bucurăm.

Datoria mea este în următoarele luni să pregătesc cât mai bine turneul final din Germania. Nu am plâns la calificare, dar am trăit emoţii puternice şi am fost mândru de băieţii mei", a declarat Iordănescu.

România s-a calificat, sâmbătă, la turneul final al Euro-2024, iar marţi va evolua cu Elveţia, în ultimul meci din grupa I, meci la care s-au vândut toate biletele de pe Arena Națională.

