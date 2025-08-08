Eșec greu de digerat pentru Edi Iordănescu în cupele europene

Autor: Teodor Serban
Joi, 07 August 2025, ora 22:38
676 citiri
Eșec greu de digerat pentru Edi Iordănescu în cupele europene
Edi Iordănescu FOTO X Legia

Echipa poloneză Legia Varşovia, antrenată de românul Edward Iordănescu, a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, meciul disputat în compania formaţiei cipriote AEK Larnaca, în meciul tur al rundei a treia preliminare din Liga Europa.

Ciprioţii au deschis scorul pe AEK Arena, din Larnaca, marcând în minutul 16, prin Pons, dar polonezii au reacţionat rapid, egalând în minutul 18, când a înscris Nsame.

Echipa gazdă, antrenată de spaniolul Imanol Idiakez, a rezolvat meciul în repriza secundă. Mai întâi a marcat Angielski, în minutul 48, aducând pe AEK în avantaj, apoi Chacon a făcut 3-1, pentru ca în minutul 85 autogolul lui Rajovic să pună pe tabelă scorul final, AEK Larnaca – Legia Varşovia 4-1.

Meciul nu s-a terminat însă înainte ca oaspeţii să rămână în zece, după eliminarea lui Kapustka, în minutul 90+8.

Returul se va disputa joi, 14 august, în Polonia.

Campioana, aproape de o umilință și cu Drita. Cum s-a terminat meciul de pe Arena Națională
Campioana, aproape de o umilință și cu Drita. Cum s-a terminat meciul de pe Arena Națională
FCSB a rupt șirul de eșecuri din Cupele Europene. După eșecurile cu campioanele din Andorra și Macedonia de Nord, FCSB o bate pe Drita, din Kosovo și are prima șansă la calificare în...
Cum s-a terminat meciul dintre CFR și Braga. Calificarea se decide în Portugalia
Cum s-a terminat meciul dintre CFR și Braga. Calificarea se decide în Portugalia
CFR Cluj a pierdut manșă tur a dublei cu Braga. Deși a egalat în prima repriză, echipa lui Dan Petrescu a pierdut, însă păstrează șanse de calificare. CFR Cluj - Braga 1-2 Min....
#Edi Iordanescu, #Europa League, #esec, #cupele europene , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a divortat dupa 4 ani si si-a anuntat in premiera decizia radicala: "Niciodata!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
S-a aflat! Cati bani tocmai s-au platit pentru Andrei Ratiu

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Pentru noi, 3-0 e un rezultat periculos”. Rădoi, declarații ciudate după victoria din Conference League
  2. „Totul a fost pentru Braga”. Dan Petrescu, foarte supărat după înfrângerea din Europa League
  3. „E prea devreme să vorbim despre revenire de formă”. Jucătorii de la FCSB, cu picioarele pe pământ după meciul cu Drita
  4. „Am crezut că suntem prea buni, dar nu suntem”. Bîrligea a reușit o dublă cu Drita și a explicat forma slabă a FCSB-ului
  5. S-a terminat U Craiova - Spartak Trnava, în Conference League. Oltenii au făcut o repriză fabuloasă
  6. Campioana, aproape de o umilință și cu Drita. Cum s-a terminat meciul de pe Arena Națională
  7. Jaqueline Cristian a jucat la WTA Cincinnati cu o fostă campioană de Grand Slam. Cum s-a terminat meciul
  8. Eșec greu de digerat pentru Edi Iordănescu în cupele europene
  9. Sorana Cîrstea, calificare superbă la WTA Cincinnati, cu o adversară mai bine cotată
  10. Cum s-a terminat meciul dintre CFR și Braga. Calificarea se decide în Portugalia