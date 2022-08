FRF i-a decis soarta selecționerului Edi Iordănescu: ”Nu ne-a spus de ce e supărat”

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, a anunţat că selecţionerul Edward Iordănescu va rămâne la echipa naţională indiferent de rezultatele înregistrate în Liga Naţiunilor.

"Edi nu trebuie să transmită dezamăgirea asta către jucători. Ăsta e talentul lui, de a remonta. Nu e nimic pierdut. E un vis de a te califica. Cred că primul meci e cel mai important, cu Finlanda, pe care trebuie să-l câştige. E normal să fie puţin tensionat, pentru că ştie cât de important este acest meci. Dacă vom câştiga cu Finlanda, va fi altfel. Tot timpul vorbim, el face analize, pregăteşte meciurile.

Din ce am înţeles, din ce am vorbit şi cu domnul preşedinte (n.r. – Răzvan Burleanu), Edi are sprijin total din partea noastră. Nu cred că ar fi cazul să dai un antrenor afară după nişte rezultate, dacă munca pe care o face te mulţumeste.

Dar trebuie să ai clauze intermediare, trebuie să cântăreşti ceea ce face. Vom trage concluzii, cu plusuri şi minusuri. Probabil că Edi va continua indiferent de rezultate, pentru că modul lui de lucru este profesionist. Mirel n-a fost susţinut necondiţionat?

Edi a avut anumite supărări, dar i-am zis că aşa e la fotbal. Nu ne-a spus de ce e supărat. Sigur că Edi va dori să continue", a spus Mihai Stoichiţă, la emisiunea Digi Sport Matinal.

Edward Iordănescu a înregistrat trei eşecuri pe banca naţională a României în patru meciuri disputate în Liga Naţiunilor.