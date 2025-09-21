Edi Iordănescu a făcut iureș în Polonia. Antrenorul român e revoltat: "Încerc să găsesc o explicație și nu pot"

În Polonia, echipa lui Bogdan Racovițan, Raków, a remizat acasă cu formația Legia, antrenată de Edward Iordănescu, scor 1-1.

Au marcat Lopez ‘45+7 (penalti) pentru Raków și Stojanović ’41 pentru Legia. Racovițan a jucat pe toată durata partidei.

În clasament, Legia ocupă doar locul 7, cu 11 puncte (7 jocuri), în timp ce Raków este pe 15, cu 7 puncte.

Edi Iordănescu a contestat dur decizia de a se acorda penalty pentru Raków: „Nu vreau să încep prin a analiza prestația arbitrului. Am venit aici pentru victorie. Muncim pentru a aborda fiecare meci cu această mentalitate. Cred că am meritat să câștigăm astăzi. În prima repriză, pe teren a fost o singură echipă. Am marcat, am controlat jocul. Ar fi trebuit să intrăm la pauză cu avantaj pe tabelă.”

„În primul rând, nu a fost fault la Kapuadi înainte de acea fază. Nu poți dicta o astfel de lovitură liberă. Niciodată!” – a tunat antrenorul Legiei.

Apoi a vorbit direct despre duelul dintre Stojanović și Zoran Arsenić:

„Când un jucător sare la minge, are picioarele în aer, e de-ajuns să-l atingi cu un deget ca să-i dezechilibrezi corpul. Am revăzut faza asta de 20 de ori ca să găsesc o explicație, dar nu pot. De trei luni nu am vorbit despre arbitraje și voi încerca să mențin acest principiu și pe viitor, dar astăzi trebuia să câștigăm. Acel moment al meciului a fost foarte important.”

Ads