Edi Iordănescu a făcut iureș în Polonia. Antrenorul român e revoltat: "Încerc să găsesc o explicație și nu pot"

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 07:26
563 citiri
Edi Iordănescu a făcut iureș în Polonia. Antrenorul român e revoltat: "Încerc să găsesc o explicație și nu pot"
Edi Iordănescu FOTO X Legia

În Polonia, echipa lui Bogdan Racovițan, Raków, a remizat acasă cu formația Legia, antrenată de Edward Iordănescu, scor 1-1.

Au marcat Lopez ‘45+7 (penalti) pentru Raków și Stojanović ’41 pentru Legia. Racovițan a jucat pe toată durata partidei.

În clasament, Legia ocupă doar locul 7, cu 11 puncte (7 jocuri), în timp ce Raków este pe 15, cu 7 puncte.

Edi Iordănescu a contestat dur decizia de a se acorda penalty pentru Raków: „Nu vreau să încep prin a analiza prestația arbitrului. Am venit aici pentru victorie. Muncim pentru a aborda fiecare meci cu această mentalitate. Cred că am meritat să câștigăm astăzi. În prima repriză, pe teren a fost o singură echipă. Am marcat, am controlat jocul. Ar fi trebuit să intrăm la pauză cu avantaj pe tabelă.”

„În primul rând, nu a fost fault la Kapuadi înainte de acea fază. Nu poți dicta o astfel de lovitură liberă. Niciodată!” – a tunat antrenorul Legiei.

Apoi a vorbit direct despre duelul dintre Stojanović și Zoran Arsenić:

„Când un jucător sare la minge, are picioarele în aer, e de-ajuns să-l atingi cu un deget ca să-i dezechilibrezi corpul. Am revăzut faza asta de 20 de ori ca să găsesc o explicație, dar nu pot. De trei luni nu am vorbit despre arbitraje și voi încerca să mențin acest principiu și pe viitor, dar astăzi trebuia să câștigăm. Acel moment al meciului a fost foarte important.”

Republica Moldova poate intra în lagărul lui Putin. Ce ar însemna un stat pro-rus la graniță: „Va primi trupe ruse. O înaintare a Rusiei spre România”. Cum este folosită rețeaua AUR
Republica Moldova poate intra în lagărul lui Putin. Ce ar însemna un stat pro-rus la graniță: „Va primi trupe ruse. O înaintare a Rusiei spre România”. Cum este folosită rețeaua AUR
Pe 28 septembrie 2025, în Republica Moldova se vor desfășura alegerile parlamentare ordinare, în urma cărora vor fi aleși 101 deputați. Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor...
Coaliția discută despre mai multe restructurări. „România ar funcţiona şi dacă în administraţia locală scoatem 13.000 de posturi şi 20 la sută din administraţia centrală”
Coaliția discută despre mai multe restructurări. „România ar funcţiona şi dacă în administraţia locală scoatem 13.000 de posturi şi 20 la sută din administraţia centrală”
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în coaliție încă mai sunt discuții despre reducerea de posturi din administrația publică locală și cea centrală. Propunerea actuală este ca...
#Edi Iordanescu, #Bogdan Racovitan, #rakow, #Legia Varsovia, #stojanovic, #zoran arsenic , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
I-a stricat ziua! Ce a patit Florinel Coman, fix dupa vizita-surpriza a Ioanei Timofeciuc
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Surpriza de proportii! Dan Petrescu, in negocieri pentru a-i lua locul "celui mai slab antrenor"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mirel Rădoi, după prima înfrângere din campionat: "Ne-am încăpățânat"
  2. Edi Iordănescu a făcut iureș în Polonia. Antrenorul român e revoltat: "Încerc să găsesc o explicație și nu pot"
  3. Udinese a jucat contra lui AC Milan în Serie A. Ce a făcut internaționalul român
  4. Sabău a luat foc: și-a făcut praf jucătorul emblematic după eșecul de la Pitești
  5. Decizie istorică: FIFA va redistribui sute de milioane de euro după Cupa Mondială
  6. Supercupa României: echipa care a câștigat pentru a cincea oară trofeul
  7. Surpriză uriașă în Liga 1: Craiova a pierdut primul meci din acest sezon
  8. Surpriza campionatului: au câștigat cu U Cluj și visează la playoff, în primul an de la promovare
  9. România face spectacol la Campionatul Balcanic de Mountain Bike. Medalie după medalie
  10. Echipa din Premier League care are cinci victorii după primele cinci meciuri