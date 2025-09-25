"Frustrare și tristețe" Edi Iordănescu, dezolat după ultimele meciuri care au dus echipa pe locul 7

Autor: Alexandru Atanase
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 07:01
351 citiri
"Frustrare și tristețe" Edi Iordănescu, dezolat după ultimele meciuri care au dus echipa pe locul 7
Edi Iordănescu FOTO X Legia

Raków Czestochowa și Legia Varșovia au obținut remize pe teren propriu, miercuri, în meciuri restante din etapa a șasea a primei ligi poloneze de fotbal.

Raków, viitoarea adversară a Universității Craiova în Conference League, a încheiat nedecis cu campioana Lech Poznań, 2-2.

Lech a condus cu 2-0, prin golurile reușite de Joel Pereira (29) și Luis Palma (45+4), dar Raków a revenit după pauză, profitând de eliminarea hondurianului Palma (55). Peter Baráth (64) și Ivan Lopez (67 - penalty).

Fundașul român Bogdan Racovițan a fost schimbat la pauză la Raków.

Universitatea Craiova o va înfrunta pe Raków pe 2 octombrie, la Czestochowa, în prima etapă din Conference League.

În alt meci desfășurat miercuri, Legia, echipă antrenată de românul Edward Iordănescu, a remizat acasă cu Jagiellonia Białystok, 0-0.

Antrenorul român nu și-a putut ascunde dezamăgirea după meci și a acuzat un penalty neacordat echipei sale: "Din punctul meu de vedere, situația din careul lui Jagiellonia (mingea care a lovit mâna lui Taras Romanczuk după centrarea lui Arkadiusz Reca) ar fi trebuit să se încheie cu un penalty. Mingea a ricoșat în mână, care nu era într-o poziție naturală. Mingea se îndrepta, de asemenea, către Paweł Wszołek, care ar fi putut șuta. Aceasta este o greșeală mare. Simt frustrare și tristețe pentru că am pierdut două puncte".

În Ekstraklasa, pe primul loc în clasament se află Górnik Zabrze, cu 18 puncte (9 jocuri), urmată de KS Cracovia, 17 p (8 j), Jagiellonia, 17 p (8 j), Wisła Płock, 16 p (8 j), etc. Legia se află pe 7, cu 12 p (8 j), iar Raków pe 15, cu 8 p (8 j).

