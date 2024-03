Cu cine joacă România în amicalul de marți: ”Columbia este cea mai în formă naţională din lume”

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că vor fi schimbări la meciul amical cu Columbia faţă de cel cu Irlanda de Nord, chiar dacă sud-americanii au cea mai în formă națională a lumii.

„A fost un test util cu Irlanda de Nord. Am testat anumite lucruri, am verificat anumite lucruri, am încercat anumite experimente. Ne-am asumat asta împreună cu staff-ul. Este singura perioadă când putem face astfel de testări. Din mai-iunie va fi foarte greu să mai facem asta. Am dat minute anumitor jucători. Asta vom face şi mâine seară împotriva Columbiei. Vorbim de un alt nivel mâine seară.

Columbia este cea mai în formă naţională din lume a momentului. Este o echipă foarte eficientă, foarte bine organizată, cu multă calitate individuală. A învins Spania, Brazilia, Germania şi nu este nimic întâmplător. Am văzut meciurile. Vine după 20 de meciuri fără înfrângere.

Un mixt între fantezia şi calitatea sud-americană şi disciplină, şi rigoarea a ceea ce înseamnă Europa. Ne aşteptăm la un test extrem de important pentru noi. Avem foarte multe pretenţii. Aşteptăm răspunsuri.

Vor fi schimbări multe faţă de meciul de la Bucureşti, destul de multe pentru că vrem să verificăm lucruri. Este un risc, dar vine la pachet cu strategia pe care o avem şi îmi asum total această responsabilitate. Nu e uşor pentru echipă atunci când facem schimbări pentru că afectează reperele, automatismele, chimia de joc”, a subliniat Edi Iordănescu.

Echipa României a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul amical disputat, vineri, cu Irlanda de Nord, pe Arena Naţională, şi va întâlni Columbia, marţi, la Madrid.

