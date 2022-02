Selecționerul Edi Iordănescu i-a dat răspunsul lui Boloni: ”Am văzut că domnia sa a vorbit de mine”

Selecţionerul echipei naţionale, Edward Iordănescu, a declarat, marţi, la Pro X, că nu a discutat cu Ladislau Boloni, antrenorul care s-a declarat uimit de alegerea Federației.

"Fără să jignesc pe nimeni, Edi Iordănescu nu este Boloni. Boloni a lucrat 25 de ani în fotbalul occidental. Boloni nu s-a uitat la fotbalul occidental la tv. Boloni a fost în vestiar, a simţit transpiraţia, cum se ajunge la meciurile astea. Edi e la începutul carierei şi îi doresc mult succes", a explicat Ladislau Boloni, potrivit digisport.ro.

Noul selecționer nu a vorbit cu Ladislau Boloni, dar a comentat poza din copilăria sa în care apare alături de acesta şi tatăl său, Anghel Iordănescu. "N-am vorbit. Am văzut că domnia sa a vorbit de mine mai mult public, dar are tot respectul meu. E o poză deosebită, nu o aveam. Acum o am şi eu din spaţiul public.

Probabil aveam 5-6 ani, o perioadă deosebită care m-a ajutat foarte mult în dezvoltarea mea. A fost a doua casă a mea în Ghencea şi am copilărit printre nişte jucători excepţionali. Mi-aduc foarte bine aminte, la etajul 1 avea cabinetul.

Întâmplător am văzut 2-3 jucători, colegi care au ieşit după anumite lucrări şi nu erau într-o stare foarte bună. Erau destul de traumatizaţi şi m-a marcat. Când a avut o solicitare tatăl meu să mă verifice şi pe mine, am refuzat şi am ameninţat că nu mai merg niciodată în Ghencea dacă mă trimite la dentist.

Îmi doresc, cred şi sper ca antrenorii din generaţia înaintată să nu cumva să cadă în greşeala să dezvolte o fobie pentru noi, antrenorii tineri. Dacă Boloni şi-a dorit cu adevărat această poziţie, nu ştiu de ce nu s-a materializat. Nu vreau să mă încarc cu lucruri negative. Eu cred foarte tare în potenţialul fotbalistului român", a declarat Edi Iordănescu.

Edward Iordănescu a fost numit, la 25 ianuarie, în funcţia de selecţioner al echipei naţionale a României, pentru următoarele două campanii, Liga Naţiunilor şi preliminariile Campionatului European din 2024.

