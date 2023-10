Selecționerul Iordănescu simte mirosul calificării: ”N-am primit nimic de-a gata!”

În octombrie, naţionala României dispută alte două partide din preliminariile Campionatului European – Germania 2024, joi cu Belarus şi duminica viitoare cu Andorra, în preliminariile Euro-2024.

Ambele jocuri se vor disputa fără spectatori, dar la meciul cu Andorra, de pe teren propriu, va fi permis accesul gratuit copiilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani.

Abordăm această acţiune cu acelaşi spirit de luptă şi unitate pe care l-am consolidat. Parcurgem o perioadă extrem de condensată dintr-un program cu ritm încărcat, dar am reuşit împreună să demonstrăm că nimic nu e prea greu când toţi suntem concentraţi total la singurul obiectiv: calificarea la EURO 2024.

În selecţie, respectăm în continuare principiile care ne-au confirmat performanţa. Am urmărit, am analizat şi am decis cu încredere deplină în tricolorii care constituie deja un nucleu cu rezultate bune pentru România.

Vă împărtăşesc mesajul cu care aştept tricolorii în pregătirea partidelor cu Belarus şi Andorra:

Ne-am câştigat prin dăruire şi sacrificii poziţia, am luptat şi nu depindem de nimeni în afară de noi! Suntem pe loc de calificare şi neînvinşi în grupă, dar să nu uităm cât de greu s-a obţinut fiecare punct, ce a însemnat fiecare secundă din această campanie!

Trebuie să fim deplin conştienţi şi responsabili ACUM pentru ca nu cumva să ne iluzionăm că ne aşteaptă cineva cu 6 puncte în aceste zile! N-am primit nimic de-a gata, ne-am câştigat prezentul iar acum trebuie să ne câştigăm şi viitorul!

Aşa cum am obţinut totul în această campanie, în ciuda îndoielilor de început, în faţa unor adversari consideraţi mai valoroşi, trecând peste slăbiciunile noastre şi devenind mereu mai buni, aşa trebuie să jucăm şi acum: cu toată fiinţa, în fiecare secundă!

Sunt convins că românii de pretutindeni vor fi cu sufletul lângă noi la meciul cu Belarus. Iar pe teren propriu, cu Andorra, vom fi şi mai puternici prin cei mai tineri suporteri din tribune. Pentru că ei sunt inima fotbalului iar noi avem responsabilitatea de a le oferi un model de performanţă şi de a le răsplăti dragostea cu bucurie.

Cu entuziasm şi convingere,

Edward Iordănescu.

