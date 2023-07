Atena nordului sau cel mai frumos oraș al Scoției. Edinburgh, între istorie și legenda castelului bântuit, dar vizitat de milioane de oameni REPORTAJ

Cimpoaie, whisky, statui, multă verdeață și voioșie, unul dintre cele mai frumoase castele din lume, apa rece a Mării Nordului, muzee pentru toate gusturile, iar verdeață, iar castele și statui, locul în care s-a născut Arthur Conan Doyle - creatorul lui Sherlock Holmes - în care s-a măritat Agatha Christie – „mama” lui Hercule Poirot – și unde a fost scris Harry Potter, de către J.K. Rowling. Bonus, pentru noi, românii, e și orașul care i-a fost atribuit ca apartenență Reginei Maria.

Într-un cuvânt Edinburgh - un fel de Londra, într-o variantă idilică, mult mai mic, dar extrem de cochet, o expresie a imaginii tradiționalelor castele britanice, din urmă cu multe secole.

E cel mai frumos oraș al Scoției, despre care călători specializați au spus că poate fi numit Atena Nordului, pentru ruinele cocoțate pe colinele din jur. Merită vizitat mai ales vara, când vremea nu prea joacă feste, deși în cinci minute poți să treci de la soare la ploaie și vânt și din nou la soare, după ce vei fi făcut leoarcă. Mulți se încumetă însă să-i calce străzile pietruite și încărcate de istorie în orice anotimp, ceea ce face ca Edinburgh să fie al doilea cel mai vizitat oraș al Marii Britanii, chiar și înaintea Liverpoolului, orașul Beatlesilor.

Cam tot ceea ce merită văzut în Edinburgh se află în centrul orașului și din acest motiv plimbările pot fi făcute foarte ușor la pas. Deși perimetrul turistic este relativ restrâns, orașul nu poate fi văzut într-o singură zi, nici măcar în două, deoarece sunt foarte multe locuri peste pragul cărora trebuie călcat.

Ads

De regulă, orice incursiune turistică începe cu o întoarcere în timp, la Castelul din Edinburgh, unul dintre cele mai frumoase din lume, așezat maiestuos pe o stâncă vulcanică, de unde veghează asupra așezării. Castelul oferă o priveliște superbă asupra întregului oraș, iar sălile uriașe, turnurile și scările înguste din interior au fost folosite ca decor sau inspirație în destule filme. Acolo au locuit câțiva membri ai familiei regale, precum Regina Margareta, Regina Maria a Scoției sau Charles al VI lea, dar în prezent este destinat doar turiștilor, care trebuie să plătească 19,5 lire sterline pentru a avea acces înăuntru.

Castelul oferă o vedere uimitoare spre oraș și doar de afară, dar pentru a intra în lumea cavalerilor din Evul Mediu trebuie vizitat înăuntru. Acolo se află și cea mai veche clădire din Edinburgh- St Margaret's Chapel (ridicată în anul 1130 de catre Regele David I pentru mama sa), Honors of Scotland, cele mai vechi bijuterii Coroanei din Marea Britanie (expuse în Crown Room), The Stone of Destiny (Piatra destinului), un simbol antic al monarhiei Scoției. De asemenea, se poate asista la spectacolul One O'Clock Gun - în vremuri îndepartate, navele din Firth of Forth își fixau ceasurile după salvele tunurilor.

Ads

Castelul e în topul celor mai bântuite locuri din lume

Trebuie știut și că Edinburgh Castle se află pe lista celor mai bântuite locuri din lume. Nu se știe dacă e adevăr sau legendă, dar în interiorul clădirii, în halele goale şi pe aleile înguste, de-a lungul timpului au fost raportate existenţa ecourilor, despre care unii au presupus că ar proveni de la morţi.

Se spune că locurile cele mai bântuite sunt celulele de la închisoarea castelului, podul din partea de sud şi strada Mary King Close, care a fost dezafectată pentru a marginaliza victimele ciumei. În timp, vizitatorii au precizat că au putut vedea fantomele unor câini, a unui toboşar fără cap, precum şi ale prizonierilor din timpul Războiului de Şapte Ani şi al Războiului de Independenţă al Statelor Unite ale Americii.

În castel se află și un mic spațiu de grădină, care adăpostește un cimitir pentru câinii soldaților, care datează din 1837, anul scensiunii Reginei Victoria pe tronul britanic, personalitate care în domnia sa (până în 1901) s-a remarcat prin mai multe trăsături culturale, printre care și aprecierea animalelor de companie și a animalelor de companie. Micul cimitir găzduiește aproximativ 20 de pietre funerare. Multe dintre gravuri s-au uzat în timp, dar cea mai veche inscripție vizibilă este din 1881, o dedicație pentru Jess, animal de companie al trupei Black Watch 42nd Royal Highlanders.

Ads

Spectacolul de la Royal Mile, cea mai aglomerată stradă din oraș

Castelul din Edinburgh este măreț și superb, poate consuma și o zi întreagă ca vizitator, dar este și un potrivit punct de pornire în ceea ce a fost numită Royal Mile, o stradă a cărei lungime este de fix o milă (1,6 kilometri) și care face legătura între Castelul din Edinburg și Palatul Holyrood, aflat în frumosul Parc Holyrood.

Întreaga Royal Mile este în esență un spectacol, întrucât deși trecutul joacă un rol important în patrimoniul acesui loc, Edinburgh vibrează din toate încheieturile și pe ritmuri moderne. Se spune că este un trendsetter, adică un loc în care întotdeauna va fi ceva de facut, indiferent de gusturi. Așa se face că între două puburi unde se bea bere cu nemiluita, sunt locuri în care se împletește legenda cu istoria, precum Camera Obscura & World of Illusions, un muzeu al iluziilor, ori Witches’ Well, o fântână în care ar fi fost aruncate și arse peste 300 de femei acuzate de vrăjitorie între secolele al XV-lea si al XVIII-lea.

Ads

Tot Royal Mile este locul cel mai potrivit în care poți asculta muzica tradiționaleleor cimpoaie, gratis sau contra unui mărunțiș, dacă te lasă buzunarul. Cimpoitul e sport național în Scoția, iar imaginea celor care suflă în vestitele instrumente muzicale, îmbrăcați în celebrele kilturi e brand de țară.

Kilturile scoțiene nu sunt deloc ieftine

Potrivit unei scrieri oficiale ce datează din anul 1746, scoțienii au recurs la kilt deoarece „îi ajuta pe bărbați să depășească obstacolele dificile, să alerge cu ușurință, să facă mișcări rapide sau să traverseze ape, fiind potrivit pentru a trăi în casă sau în pădure”. Kiltul s-a purtat până la începutul secolului XX, ba chiar a făcut parte din uniformele soldaților scoțieni în timpul Primului Război Mondial. Istoria consemnează că nemții care au luptat împotriva scoțienilor i-ar fi poreclit pe aceștia „Doamnele din iad” din cauza ferocității acestora. După cel de-al Doilea Război Mondial, kiltul a fost simplificat și a intrat în componența uniformelor școlare. În zilele noastre nu prea mai face parte din garderobe specifică locuitorilor, dar mai vezi oameni pe stradă care îl poartă. Prețul unei astfel de fuste nu e deloc mic, plecând de la 50-60 de pounds și ajungând la câteva sute.

Ads

Magazinele de suvenire, înșirate de o parte și alta a străzii, care are și o porțiune pietonală, abundă de marfă care te îmbie la cheltuială, chiar dacă, un magnet, spre exemplu, pe care în alte capitale ale lumii îl cumperi cu un euro, aici costă patru lire, adică aproape de cinci ori mai mult. Dacă vreți să faceți cumpărături, recomandarea e să le faceți la magazinele aflate spre Palatul Holyrood, adică în extremitatea sudică a Royal Mile, unde prețurile sunt sensibil mai mici.

Prințul Charles a fost luna aceasta la Palatul Holyrood

Apropo de Palatul Holyrood, acesta este o bijuterie, care a fascinat toată viața Reginei Elisabeta, ce obișnuia să vină o dată pe an aici. La începutul acestei luni, Scoţia a organizat propriul eveniment pentru a marca urcarea pe tron a regelui Charles III. La ceremonia din Edinburgh, monarhul a primit Bijuteriile Coroanei Scoției, alături de soția sa, regina Camilla. Deși Scoția are propria identitate, ceremonia de la Edinburgh este o tradiție care marchează unirea celor două coroane - a Angliei și a Scoției - în 1603, în persoana unui singur monarh. Din 1707, Anglia și Scoția s-au unit efectiv, sub numele de Regatul Marii Britanii.

Royal Mile, această arteră esențială pentru existența Edinburgului, e plină de clădiri, care fiecare în sine este o bornă istorică. De la John Knox House, datând din 1470, și până la Catedrala St. Giles sau sediul Parlamentului Scoțian fiecare are ceva de spus celui care vrea să-i asculte originea, evoluția și prezentul

Scaunul lui Arthur îți arată orașul de la înălțime

Sunt o mulțime de locuri de văzut în Edinburgh dar un loc aparte este priveliștea de pe dealurile vulcanice din oraș, de unde se aude în surdină muzica cimpoaielor care urlă jos în vale, sub apăsarea foalelor artiștilor stradali capabili să îndrepte și coarnele caprelor scoțiene la câtă forță dezvoltă din pomeți. La capătul Royal Mile, undeva în stânga, se termină arhitectura și începe natura. Supranumit Scaunul lui Arthur dealul răsărit acum mii de ani în mijlocul viitorului oraș e plin de view-pointuri, de unde se poate vedea orașul mai bine ca dintr-o dronă. Există multe trasee care pot fi parcurse la pas, de dificultate cel mult medie, și care oferă de sus vederi minunate, pe de o parte spre centru, de cealaltă parte spre zona care se termină în golful plecat din Marea Nordului, care străpunge adânc țărmul scoțian.

Din cauza vremii capricioase și în mare parte reci, Edinburgh nu e o destinație de plajă, dar amatorii de senzații tari se pot scălda și aici. Nu e cea mai recomandată experiență, dar se practică în partea de oraș aflată la malul apei, care are și ea un farmec aparte.

Iahtul Regal Britannia, ancorat în Edinburgh după ce a parcurs un milion de mile

E și locul în care e ancorat iahtul regal Britannia, după ce a navigat peste 1.000.000 de mile în jurul lumii, fiind lăsat permanent pe țărmurile din Leith, A fost palatul plutitor al reginei Elisabeta a II-a timp de peste 40 de ani și e o atracție aparte, mai ales sub punte, unde pot fi văzute apartamentele și camera preferată a reginei, numită Sun Lounge.

Trebuie spus, că asemenea oricărui alt oraș civilizat, Edinburgh este la cel mai înalt nivel din punct de vedere al indicatoarelor turistice. E practic imposibil de ratat vreun obiectiv, atât de bine sincronizate și semnalizate sunt toate.

Orașul e cumva secționat în două pe zona centrală, fiind despărțit de calea ferată care se termină în gara Waverley.

Monumentul lui Scott, dedicat celui mai de seamă scriitor scoțian

În partea de sus se află castelul și Royal Mile, iar dincoace Scott Monument și Princes Street sunt bornele de bază. Primul este un monument în stil victorian gotic dedicat celui mai de seamă scriitor al Scoției, construit în 1846 pentru a-l comemora pe Sir Walter Scott, născut în Edinburgh. Este și unul dintre punctele cu o vedere superbă asupra orașului, de la înălțimea a 60 de metri sau 287 de trepte, și al doilea ca măreție dedicat unui scriitor, după monumentul José Martí din Havana (Cuba). În parcul aflat imediat în apropiere este și statuia lui David Livingstone, fost medic scoțian, misionar protestant și explorator al Africii Centrale și de Est, devenit celebru datorită luptei sale împotriva sclaviei.

Este zona în care, în special în zilele însorite, tinerii iau cu asalt peluzele verde crud, tunse ostășește, pe care stau la o vorbă, bere sau chiar picnic sub privirile amenințătoare ale pescărușilor care pândesc orice rămășiță alimentară. Edinburgh pare un oraș tânăr, din punct de vedere social, e un oraș universitar, animat de mixtul de culturi desprinse, în principal, din ceea ce a fost odată cea mai cuceritoare nație a lumii. Poți să vezi la un loc persoane de culoare, indieni, asiatici, hispanici, est-europni evident și români, din păcate, unii cerșind pe străzile comerciale ale orașului.

La National Scotland Museum este expusă oaia Dolly, obținută prin clonare

Nu trebuie ratată nici o vizită la National Scotland Museum, unde se află Dolly, cea mai faimoasă oaie din lume. Pentru cei care nu știu sau au uitat, Dolly (5 iulie 1996–14 februarie 2003) a fost o oaie domestică, femelă, care a reprezentat prima clonare reușită a unui mamifer dintr-o celulă somatică adultă, prin procedeul de transfer nuclear Clonarea a fost realizată de Ian Wilmut, Keith Campbell și colegii lor de la Institutul Roslin, în apropiere de Edinburgh, Scoția, după o serie de 276 de încercări nereușite. Dolly a trăit până la vârsta de șase ani, când a fost eutanasiată ca urmare a faptului că suferea de artrită și de cancer pulmonar.

National Scotland Museum este locul care te poartă într-o călătorie prin istoria Scoției, minunile naturii, artei și designului, științei și tehnologiei - toate sub același acoperiș, unde, foarte important, accesul este gratis. În general, intrările la muzeele sau castelele scoțiene costă undeva până în 20 de pounds (aproximativ 120 lei), dar există și câteva locuri cu acces liber, unde vei fi invitat să faci o donație. La fel se întâmplă și în fața cimpoierilor stradali, unde dacă nu ai mărunțiș poți lăsa o atenție cu cardul. Sunt POS -uri setate pe două lire, dai cu cardul sau telefon și ai lăsat banul.

Muzeul Național al Scoției chiar e un loc care nu trebuie ratat, iar pe lista locurilor unde se intră gratuit mai sunt: Muzeul Scriitorilor, Muzeul Copilăriei, The People’s Story (un muzeu care expune viața locuitorilor de rând), Muzeul din Edinburgh, dar și la Parlamentul Scoțian.

The Scotch Whisky Experience, locul unde poți afla totul despre whisky

Fie că ești băutor sau nu, Scoția înseamnă și whisky, băutura tradițională care însă își are originile în Irlanda. Scoțienii au ajuns totuși să fie socotiți părinții whiskyului, deoarece un călugăr, John Cor, a fost primul care a distilat alcoolul pe bază de malț (orz germinat și uscat în cuptoare de turbă), în regiunea Highlands din Scoția, care abundă de ape limpezi și puțin mineralizate. O întreagă istorie a whiskyului poate fi descoperită în The Scotch Whisky Experience este locul potrivit, care prezintă procesul de producție a băuturii, urmat de o prezentare imersivă la 180° a peisajului rural al Scoției, cu cele cinci regiuni producătoare de whisky.

Camera de depozitare a așa zisului muzeu conține una dintre cele mai mari colecții de whisky scoțian din lume. Se pot face și degustări, dar nu la liber, cum și-ar putea închipui unii, ci contra cost. Whisky e o bătură scumpă, sunt sticle cu prețuri de 20.000 de lire sterline, plus că, să nu uităm, ne aflăm în Scoția, țara zgârciților... care totuși nu sunt atât de zgârciți, precum legenda lansată de vecinii englezi.

Zgârcenia scoțienilor e mai mult un mit

Caracterizarea aceasta a fost făcută în vremuri demult apuse, când scoțienii erau vecinii săraci ai englezilor. Din cauza terenurilor mai puțin fertile și a lipsei de resurse, scoțienii erau cei mai săraci locuitori ai Regatului. Și, implicit, mai strânși la pungă, așa cum sunt oamenii săraci. Astăzi însă povestea scoțienilor zgârciți este un mit. Un sondaj efectuat în urmă cu câțiva ani în rândul a 3.000 de persoane a relevat că scoţienii dau bani pentru opere de binefacere, în medie 356 de lire pe an, mai mult decât trei sferturi dintre celelalte nații europene. Și totuși, un banc cu scoţian pe patul de moarte, se află în topul celor mai haiose din lume:

-Mamă, eşti aici?

-Da, aici sunt fiule!

-Soţia mea este aici?

-Da, e şi ea aici, lângă tine!

-Dar copiii mei, sunt şi ei aici?

-Da, şi ei sunt tot aici, cu tine!

-Şi atunci, de ce dracu’ este aprinsă lumina în hol!?

Casa lui Toni Blair și a Sean Connery

Edinburgh e al doilea cel mai vizitat oraș al Marii Britanii și o destinație preferată de vedete precum Rod Stewart, care a cântat chiar săptămâna trecută la Castel. Un alt personaj important al orașului este Sir Sean Connery, actorul scoțian, laureat al premiului Oscar, recunoscut pentru filmele sale în care a jucat personajul James Bond. Sean

Connery, care a murit în 2020, la 90 de ani, în Bahamas, unde se mutase, a fost, recunoscut pentru puternicul și inconfundabilul său accent scoțian, și a fost un militant activ pentru independența Scoției.

Și Tony Blair, fostul premier al Marii Britanii, este tot din Edinburgh. Mergând pe linia celebrităților locale, Graham Bell, inventatorul telefonului s-a născut, a făcut școala și Universitatea din Edinburgh, înainte de a se muta în Canada. La fel și Adam Smith, care are o statuie în Edinburgh, și e cunoscut ca fiind părintele capitalismului, deoarece ar fi contribuit la crearea economiei ca disciplină de studiu şi a oferit primele argumente în favoarea comerţului liber şi capitalismului.

Ce trebuie să mai știți dacă aveți în plan o vizită la Edinburgh, un oraș care nu trebuie să lipsească de pe lista de must see a oricărui aventurier calificat:

• Prețurile sunt similare cu cele din restul Marii Britanii, iar ca nivel, nu sunt chiar mici, ba chiar peste media europeană.

• Edinburgh poate fi și o destinație de shopping. Princes Street este plină de magazine, de la obișnuitele Zara sau H&M până la cele de suvenire, unde la loc de cinste se găsesc kilturile, biscuiții cu unt, ceaiurile, brânzeturile, eșarfele de cașmir ori șepcile gen Sherlock Holmes și bineînțeles sticlele de whisky.

• Oraşul este poreclit şi „Auld Reekie (engleză-scoţiană pentru Old Smoky, Bătrânul Afumat), poate datorită patinei de fum care pare că îmbracă toate clădirile, în majoritatea zilelor.

• În luna august, anual, între 4 și 27 în 2023, are loc Festivalul de la Edinburgh, care datează din 1947, și e unul dintre cele mai renumite din lume. Sunt spectacole, expoziții de artă, concerte la care participă personalități, orașul vibrează, iar prețurile o iau razna în sus.

• Edinburgh are o Grădină Botanică și una Zoologică de top. Prima are acces liber, cea de-a doua nu. Biletul e 24,5 lire, dar chiar și așa grădina atrage 600.000 de vizitatori anual.

• Structura turistică a locului este simplă și facilă. Se ajunge ușor de la aeroport în oraș, inclusiv cu tramvaiul. Nu cred că sunt multe aeroporturi în lume în care, la ieșirea din terminalul de sosiri, să te poți urca în tramvai, dar Edinburgh este unul dintre ele. O altă alternativă este un autobuz supraetajat, specific englezesc, care are stație în apropiere. Prețurile sunt cam la fel, în jur de 5 lire călătoria.

• Edinburgh este un oraș destul de scump, dar totuși accesibil pentru orice buzunar. Wizz Air zboară de două ori pe săptămână în Scoția, vinerea și lunea, iar, cu puțin noroc șo planificare bună poți prinde bilet și cu 200 de euro, chiar și în sezonul de vârf. Cazările la hotel sunt mai piperate, peste 100 de euro pe noapte, mai ales în zonele turistice, gen Princes Street, dar există și varianta hostelurilor, unde se poate dormi și 30-35 de euro, împărțind camera cu alți turiști.

• De la Edinburgh se poate pleca foarte ușor în diferite tururi prin Scoția, inclusiv la Loch Ness, locul care adăpostește legenda celebrului monstru din adâncuri. De asemenea, Glasgow, cel mai mare oraș al Scoției, este la 80 de minute de mers, existând 86 de autobuze care merg zilnic pe această rută (10 lire dus-întors).

• În West Princes Street Garden, aproape de Scott Monument, este primul ceas floral din lume, creat în 1903. Plantele variază în fiecare an, iar ceasul “înflorește” din iulie până în octombrie.

• Leith este un cartier din zona portuară a Edinburgh, cu vedere la Firth of Forth (estuarul raului Forth din Scotia), foarte apreciat și frecventat pentru numeroasele sale restaurante, cafenele și magazine. Leith are un aer deosebit, complet diferit de ceea ce vezi în zona centrală a orașului.

• Nu toată istoria Edinburghului se află la suprafață, deoarece sub străzile orașului puteți descoperi secretele Edinburghului subteran, la The Real Mary King's Close. Îngropată sub pământ, această rețea de alei înguste și case abandonate se află sub Royal Mile încă din secolul al XVII-lea, atunci când Edinburgh suferea de o supraaglomerare majoră.

• Dean Village e aproape de Princes Street, ca un mic sat, care se întinde pe malul râului Leith, unde acum sute de ani era zona industriala a orașului cu peste 70 de mori. Arată ca un sat scoțian, casele au curți interioare unde femeile întind hainele pe sfoară, aleile sunt înguste, e o altfel de lume.

• Victoria Street e o stradă în curbă, cu fațade colorate construite între 1829 și 1834. Practic, nimerești într-o înșiruire de prăvălii mici, colorate, independente și un balcon suspendat pe toata porțiunea străzii, de unde poți avea o priveliște ampla asupra locului.

• Haggis-ul este mâncarea tradițională a Scoției, despre care americanii au crezut la un moment dat că e vreun animal. Este vorba însă despre un fel de drob din măruntaie de oaie, condimentat și fiert in stomac de oaie. Se serveste cu cartofi piureuri de alte legume, gen morcovi ori sparanghel.

• „Elephant House” este locul în care J.K. Rowling a scris primele două cărţi. Povestea spune că aceasta se retrăgea în fiecare zi într-un colţisor al calduroasei cafenele, întrucât, săracă fiind, nu îşi permitea să plăteasca facturile costisitoare de căldură. Lângă aceasta se află Greyfriars Kirkyard, cimitirul care a servit drept sursă de inspiraţie pentru numele unor personaje din carte.

• Câinele Bobby are o statuie, care reprezintă unul dintre simbolurile orașului. Sky-terrierul numit Bobby a fost un câine devotat lui John Gray, care a lucrat în poliție. După ce stăpânul i-a decedat, câinele a stat lângă mormântul acestuia 14 ani. Bobby își lăsa locul doar pentru a primi o porție de mâncare, pe care i-o dădeau lucrătorii de la cel mai apropiat restaurant.

• Carlton Hill este un alt deal ce poate fi urcat la pas și care oferă o priveliște panoramică asupra orașului. La poalele lui se află liceul regal din secolul al XIII-lea, unde Sir Walter Scott a fost odată un elev. Sus se află Monument Național, ridicat în memoria morților din timpul războaielor napoleoniene.

• Murrayfield poate oferi o incursiune în lumea rugbyului, cel mai popular sport din Scoția. E cel mai mare stadion din țară, 65.000 de locuri, pe care joacă naționala Scoției, care se află în grupă cu România la ediția din acest an a Campionatului Mondial, programată în Franța. Stadionul se poate vizita, costră 12 lire, iar în interiorul lui este expusă Cupa Calcutta, cel mai vechi trofeu internațional de rugby din lume, decernat prima dată în 1879.

• Dacă sunteți fan Johnny Walker, cel mai cunoscut whisky din lume, puteți descoperi istoria personajului de la care a fost preluat numele. Pe Princes Street este un muzeu-bar- magazin dedicat fermierului născut în 1805, care a revoluționat piața whiskyului la acea vreme prin faptul că îmbutelia băutura, pentru a-i păstra aromele.

Ads