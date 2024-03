Fotbalistul român care a rupt banca de rezerve: ”Îmi asum consecințele”

Fotbalistul echipei FC Botoşani, Eduard Florescu, a prezentat scuze, vineri, într-un comunicat postat de club în social media, pentru ieşirea “mai puţin elegantă” de la meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

"Doresc să îmi exprim public regretul faţă de gestul pe care l-am făcut la ieşirea de pe teren. Chiar dacă nimic nu justifică manifestarea mea as vrea doar să explic faptul ca aceasta a venit în urma frustrării pe care am simţit-o atât in momentul ratării penalty-ului, dar şi al faptului ca nu am reuşit imi ajut echipa mai mult astfel încât să putem obţine victoria de care aveam atât de multă nevoie.

Totodată îmi asum consecinţele gestului meu şi îmi iau angajamentul că astfel de ieşiri nu vor mai avea loc din partea mea. Sper din suflet ca începând cu deplasarea de la Cluj să putem face paşi concreţi în atingerea obiectivului fixat şi anume acela de a menţine echipa în Superliga şi în sezonul următor. Vreau în încheiere să mulţumesc suporterilor şi tuturor care ne sunt alături în acest drum greu pe care îl avem de parcurs în actualul an competiţional." a declarat Eduard Florescu.

Potrivit digisport.ro, Eduard Florescu a fost un car de nervi după ce a fost înlocuit la meciul FC Botoşani - Sepsi, încheiat 1-2. Cel mai bun marcator al gazdelor a fost înlocuit de Bogdan Andone în minutul 76, după ce a făcut un joc modest, ”încununat” cu penaltiul ratat în minutul 63. După ce a fost schimbat, Eduard Florescu a cedat nervos. Mijlocaşul a început să înjure incontrolabil şi nici Bogdan Andone nu a reuşit să-l calmeze, în ciuda încercărilor. După ce a bătut, nervos, palma cu cei de pe bancă, Eduard Florescu s-a răzbunat pe o bucată de plexiglas de la banca de rezerve, pe care a rupt-o cu pumnul.