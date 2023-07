Șeful SRI Eduard Hellvig şi-a anunţat demisia de la conducerea SRI luni, 3 iulie, considerând că şi-a atins obiectivele.

El a precizat că a discutat acest subiect cu președintele Klaus Iohannis şi că l-a informat şi pe preşedintele Comisiei parlamentare de control al SRI.

În vârstă de 48 de ani, Eduard Raul Hellvig a devenit cel de-al cincilea director al SRI la data de 2 martie 2015.

„Pietrificarea în funcţie nu este bună. Ea poate duce la setarea de obiective greşite pentru instituţie, la confundarea funcţiei cu persoana care o deţine. Nu vreau să evit abordarea frontală a unui subiect legitim dezbătut în spaţiul public. Nu cred că este bine pentru democraţie ca o persoană să concentreze expunerea la informaţie secretă pentru un timp îndelungat. Consider că din moment ce mi-am atins obiectivele propuse, nu există niciun raţionament să continui să ocup această funcţie. Am reuşit restructurarea instituţiei, am promovat o nouă generaţie în funcţiile de conducere şi am pus la dispoziţia societăţii informaţii din Arhivele Fostei Securităţi”, a afirmat Eduard Hellvig, luni într-o declaraţie de presă.

Hellvig a fost numit de președintele Klaus Iohannis în funcția de șef al SRI în martie 2015. În perioada 1998-2000 a fost, pe rând, consilier politic al fostului vicepreședinte PNL, Horia Rusu, și al Ministrului de Interne, Constantin Dudu Ionescu, precum și consilier al candidatului la președinția României, Mugur Isărescu.

În 2004 a fost ales deputat de Bihor, în timpul mandatului fiind secretar al Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională și membru al Adunării Parlamentare a NATO.

Eduard Hellvig a fost ales în anul 2006 să facă parte din primii europarlamentari ai României, perioadă în care a făcut parte din Comisia de Comerț Internațional (INTA) și Subcomisia pentru Securitate și Apărare (SEDE).

Din 2008 este membru al PNL, în 2009 devenind consilierul președintelui de atunci al partidului, Crin Antonescu. De la începutul anului 2011 și până la 11 martie 2014 a ocupat funcția de secretar general al PNL. În 2012 a făcut parte din Guvernul Ponta, ca ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului.

