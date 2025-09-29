Victorie uriașă pentru sportivul român. Meci electrizant, cu campionul european

Autor: Teodor Serban
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 17:44
276 citiri
Victorie uriașă pentru sportivul român. Meci electrizant, cu campionul european
Eduard Ionescu FOTO FRTM

Victorie prestigioasă pentru Eduard Ionescu la China Smash 2025. Sportivul român l-a învins pe Alexis Lebrun, campionul european en titre şi medaliatul cu bronz olimpic alături de echipa Franţei.

Componentul lotului naţional a fost la înălţime într-un meci electrizant decis în patru seturi, în faţa numărului 12 mondial, pe tabloul probei de simplu.

Eduard Ionescu (74 mondial) şi-a ajustat jocul după un prim set pierdut, iar în următoarele a susţinut ritmul alert al duelului cu adversarul francez.

Ferm în lovituri, agil la masa de joc şi inspirat în deciziile luate, sportivul român a gestionat presiunea şi a închis la limită, în favoarea sa, următoarele seturi, pentru victoria cu 3-1 (6-11, 11-9, 13-11, 11-9) şi calificarea printre primii 32 de sportivi ai probei, notează Federaţia Română de Tenis de Masă.

#Eduard Ionescu, #tenis de masa, #victorie, #meci
