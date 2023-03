Cum se apără ministrul Sportului împotriva criticilor: ”Aici nu este vorba despre Novak fiul care şi-a premiat tatăl”

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a declarat, luni, la dezbaterea ''Ora Guvernului'' de la Camera Deputaţilor, că este foarte frustrant că prin atacuri la adresa sa se doreşte ştergerea unor rezultate sportive istorice, făcând referire la acuzaţiile conform cărora şi-ar fi premiat ilegal tatăl, antrenor federal de ciclism.

"La nivelul ministerului există mecanisme pentru prevenirea şi gestionarea conflictelor de interese. În ceea ce priveşte mecanismele de verificare şi control la nivelul Ministerului Sportului, este aprobată o procedură de sistem pe conflict de interese şi o procedură operaţională pe rentă viageră. Toate documentele sunt verificate după proceduri clare şi trebuie să îndeplinească criteriile Hotărârii de Guvern 884/2001, pentru aprobarea regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii Educaţiei Fizice şi Sportului numărul 69/2000. Toate acestea sunt supuse analizei unei comisii, ce înaintează referatele cu propunere spre aprobare ordonatorului de credite.

Deci toate rentele şi premierele trec printr-o serie de verificări. Vreau să clarific un lucru, Ministerul Sportului nu premiază pe nimeni în nume propriu. Există prevederi legislative foarte clare în baza cărora se acordă premii pentru performanţele sportive, în conformitate cu HG 1447 din 2007. Lista persoanelor premiate este întocmită şi înaintată împreună cu solicitarea de către federaţie sau comitet naţional paralimpic, urmând ca solicitarea şi toate documentele care stau la baza acesteia să fie analizate din toate punctele de vedere. Sunt mulţi sportivi în situaţia în care rudele gradul 1 se află în stafful lor. Aduc rezultate deosebite în sportul românesc, iar drepturile pe care le primesc sunt în baza meritelor de pe teren.

Aici nu este vorba despre Novak fiul care şi-a premiat tatăl. Este un antrenor emerit, decorat în 2008, 2012, cu Ordinul meritul sportiv gradul 2 şi pe urmă gradul 1. A fost prezent ca membru al staffului, consilier sau consilier pe buget propriu, la toate ediţiile Jocurilor Paralimpice, din 2004, 2008, 2012, 2016, 2021, şi la toate Campionatele Mondiale, însumând 26 de medalii câştigate. A fost premiat de fiecare dată de Ministerul Sportului pentru aceste rezultate. Să ştiţi că este foarte frustrant că după toate aceste rezultate istorice obţinute pentru sportul românesc, să se vrea să se şteargă aceste rezultate", a declarat Novak, de la tribuna Camerei Deputaţilor.

Deputatul USR Cristian Brian a susţinut în cadrul dezbaterii că România nu are un ministru al Sportului, ci "un şmecher", iar titularul acestui portofoliu ministerial, Eduard Novak, "în loc să se ocupe de dezvoltarea sportului, îşi îmbogăţeşte rudele, găştile de interese şi apropiaţii".

Eduard Novak a explicat şi motivul absenţei antrenorului Karoly Novak, de la ediţia din 2021 a Jocurilor Paralimpice.

"Referitor la faptul că nu a fost prezent la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, Comitetul Internaţional Olimpic sau Paralimpic stabileşte pentru fiecare ţară şi sport în parte câte locuri pot dispune pentru stafful tehnic, în funcţie de numărul sportivilor calificaţi.

Este o situaţie normală în toate sporturile, ca membrii staffurilor să nu facă parte din această deplasare. Asta nu înseamnă că ei nu sunt premiaţi, aşa e în toate sporturile. În cazul ciclismului, antrenorul federal Cristiano Valoppi a fost desemnat de consiliul de administraţie să fie delegat pentru echipa de ciclism.

Tatăl meu a fost internat la spital, în Miercurea Ciuc, în data de 26 martie 2021, împreună cu bunica mea, de Covid. Din păcate, bunica nu a mai supravieţuit. În această situaţie, tatăl meu nu avea nicio şansă să participe la Jocurile Paralimpice. Aici nu vorbim de judecaţi de valoare, despre interpretări legate de ce este moral, ci despre lucruri concrete, de ceea ce prevede legea. Discutăm despre premierea unor performanţe obţinute pentru sportul românesc, totul conform prevederilor legale", a adăugat Novak.

Acuzat că încasează renta viageră deşi şi-a anunţat revenirea în activitate, Novak a precizat că deocamdată nu este sportiv legitimat şi că legea îi permite să încaseze sumele pentru obţinerea performanţelor sportive: "În sensul celor expuse până acum, ţin să menţionez că renta viageră este acordată în condiţiile legii şi reprezintă un drept al sportivilor de performanţă, conform articolului 64 din Legea 69/2000. Potrivit aliniatului 10, în perioada revenirii în activitate ca sportiv, plata rentei viagere suspendă, dar în cazul meu nu am revenit încă în activitate. Până în momentul în care un sportiv nu are o legitimaţie sau o licenţă, nu este sportiv oficial. În momentul în care voi fi apt, mă voi legitima şi aşa cum prevede legea voi renunţa la renta viageră. Concluzionând, când am intrat în cartea recordurilor ca singurul ministru medaliat paralimpic nu a fost conflict de interese, atunci nu s-a sesizat nimeni că sunt şi ministru şi sportiv în acelaşi timp. Rezultatele bune sunt bune, dar acordarea unor drepturi în urma lor înseamnă conflict de interese?"

Ministrul Sportului a explicat şi intervenţia făcută de instituţia pe care o conduce în hocheiul românesc, anulând efectele Adunării Generale de Alegeri şi organizând o AG extraordinară.

"Dacă ne referim la acuzaţiile nefondate în ceea ce priveşte Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă, vă aduc la cunoştinţă că Ministerul Sportului, potrivit articolului 88 din Legea 69, în situaţii deosebite de încălcare a actelor constitutive, poate dispune convocarea Adunării Generale extraordinare pentru structurile de utilitate publică. Suspendarea dreptului de vot chiar în ziua votului a aproape 50% din structurile de drept de vot este cel puţin suspectă şi trebuie lămurită. Mai mult, suspendarea dreptului de vot pentru neachitarea la timp a unor amenzi este probabil o măsură excesivă (...). În fapt, ministerul a creat cadrul potrivit pentru a soluţiona această situaţie deosebită a federaţiei, nimic mai mult. (...) Am fost preşedintele Federaţiei Române de Ciclism timp de opt ani şi nu am luat-o acasă la Miercurea Ciuc. Am ridicat această federaţie din faliment, o federaţie care deconta cheltuielile unor loturi naţionale care nici nu făceau deplasarea, fiind acum la ora actuală cea mai bună federaţie din Balcani. Credeţi-ne, nu ne trebuie nicio federaţie, nici hocheiul, nici ciclismul, nu le luăm în Miercurea Ciuc. Noi vrem ca sportul românesc să lucreze, să funcţioneze, pentru că avem potenţial, sportivii noştri au rezultate. Strategia este pentru toată ţara, sunt singurul ministru care a început descentralizarea. Noi lucrăm pentru sportul românesc, de doi ani avem rezultate şi continuăm munca aşa cum am făcut-o şi până acum", a adăugat ministrul.

Eduard Novak pune atacurile la adresa sa pe seama unor grupuri care vor să destabilizeze sportul românesc: "În fapt, aceste atacuri pentru care ne aflăm astăzi aici nu sunt nimic altceva decât o campanie de denigrare dusă direct de către Sindicatul pentru Tineret şi Sport dus împotriva mea. Dacă tot mă aflu aici şi răspund în faţa unor sesizări ale sindicatului, ne întrebăm care este rolul sindicatului, să analizeze activitatea ministrului sau să reprezinte interesele salariaţilor? În consecinţă, acest sindicat este unealta unui grup care doreşte să destabilizeze sportul şi acest minister. Obiectivul nostru este sprijinirea sportivilor, asigurarea condiţiilor necesare pentru practicarea sportului şi sprijinirea sportului de performanţă, sportul trebuie să fie o prioritate naţională".

Novak a motivat scăderea perfomanţelor din sportul românesc prin schimbarea miniştrilor de la acest portofoliu, precizând totodată că în ultimii doi ani se observă un progres.

"De la 24 de medalii olimpice la Sydney am ajuns la patru medalii, doar 84% regres în sportul românesc. Toate acestea au nişte cauze, au fost foarte mulţi miniştri în aceşti ani, nu era nicio presiune asupra federaţiilor şi era cumva discuţia 'daţi-ne banii şi lăsaţi-ne în pace'. Aici am ajuns astăzi, că discutăm despre dezastrul sportului românesc, care, din fericire, de doi ani reuşeşte să obţină rezultate, nu ştiu cum, dar avem rezultate. Avem 16 medalii la campionatele mondiale de seniori, cred că este un pas important. Desigur, avem foarte mult de lucru de acum, încolo dar sunt nişte semne pe care putem să ne bizuim", a mai spus ministrul Sportului.

Grupul parlamentar al USR l-a chemat pe ministrul Sportului la "Ora Guvernului", tema dezbaterilor politice fiind reprezentată de necesitatea clarificării cazurilor de potenţiale conflicte de interese la nivelul ministerului.

Deputaţii USR au dorit ca Parlamentul să fie informat despre "mecanismele de la nivelul ministerului care monitorizează, auditează şi previn conflicte de interese în acordarea premiilor şi rentelor viagere privind deciziile în beneficiul propriu sau beneficiul rudelor de gradul I", despre activitatea Ministerului Sportului în relaţia cu federaţiile naţionale şi clarificarea posibilelor ingerinţe în alegerile interne ale unora dintre acestea, precum şi despre "prorogarea nejustificată a implementării legii de sprijin pentru sportivii juniori, prin sprijinul material necesar echipamentelor, transportului şi hranei acestora".

Dezbaterea "Ora Guvernului" este o procedură care face parte din mecanismul de control parlamentar exercitat de legislativ la adresa guvernului şi se desfăşoară atât la Senat, cât şi la Camera Deputaţilor, în baza regulamentelor separate ale celor două camere.

