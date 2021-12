Ministrul Sportului, Eduard Novak, se retrage din activitatea competițională. El este campion paralimpic

Ministrul Sportului, Eduard Novak, participant în probele paralimpice de ciclism, şi-a anunţat retragerea din activitatea competiţională, la vârsta de 45 de ani.

"Cel mai important lucru este să mă concentrez pe Strategia Naţională pentru Sport, aşa că, după 15 ani de patinaj viteză şi 23 de ani de ciclism, am decis să mă opresc pentru o perioadă din activitatea competiţională. 2022 poate fi un an crucial, iar prioritatea mea absolută este acest proiect, care are nevoie de toată atenţia şi implicarea. Poate fi o retragere temporară sau definitivă, nu ştiu încă.

O iau aşa, pas cu pas, poate durerea deciziei va fi mai uşoară. Nu-mi pot încă imagina viaţa fără competiţii, fără antrenamente. Aceasta a fost existenţa mea atâţia ani şi nu cred că există ceva care să poată compensa împlinirea pe care am simţit-o.

Unele dintre cele mai frumoase şi mai grele momente din viaţa mea au fost legate de sportul de performanţă. Cu siguranţă, aş fi putut să fac multe lucruri mult mai bine, dar important este că am atins tot ce mi-am dorit.

Am rămas alături de sport 100% şi ca preşedinte de federaţie, şi acum, ca ministru, şi cred că aceasta trebuie să fie calea normală de a reda viitorilor sportivi experienţa şi cunoştinţele pe care le-am acumulat. Le mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine, începând de la prima antrenoare, toţi antrenorii care au urmat, familie, sponsori etc. Îi rog să rămână alături în continuare, în acest proiect frumos: reclădirea destinului sportului românesc prin Strategia Naţională pentru Sport", a declarat Novak, într-o postare pe Facebook.

Fost preşedinte al Federaţiei Române de Ciclism, Eduard Novak este ministru din decembrie 2020.

El s-a născut la 28 iulie 1976, la Miercurea Ciuc.

În 1996, Eduard Novak, care practica patinajul viteză, a suferit un accident de maşină, în urma căruia i-a fost amputat piciorul drept.

Eduard Novak este singurul campion paralimpic din istoria României. La Jocurile Paralimpice de la Londra, din 2012, a câştigat medalia de aur în proba de urmărire pe pistă şi pe cea de argint în proba de contratimp pe şosea. La ediţia de la Beijing, din 2008, a cucerit medalia de argint în proba de contratimp pe şosea.

Anul acesta, la Tokyo, unde a înregistrat a cincea participare la Jocurile Paralimpice, Eduard Novak a cucerit medalia de argint în proba de urmărire individuală 4.000 m. El a mai concurat la contratimp 1.000 de metri (locul 11), contratimp pe şosea (locul 8) şi la ciclism pe şosea, probă pe care nu a reuşit să o ducă la capăt.

