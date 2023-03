Ministrul Novak, nemulțumit de rejucarea meciului Sepsi - FCU Craiova: ”O soluție tipic balcanică”

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a declarat, luni, că membrii Comisiei de Recurs a FRF "au dat o soluţie balcanică" în cazul de xenofobie de la partida de fotbal Sepsi OSK - FC U Craiova 1948, hotărând rejucarea şi anulând decizia de la prima instanţă prin care formaţia covăsneană câştigase la ''masa verde'' cu scorul de 3-0.

"Eu am crezut mereu că va rămâne decizia primei comisii (n.r. - victoria la ''masa verde'' cu 3-0 a echipei Sepsi OSK). Eu am sprijinit decizia arbitrului, apoi decizia comisiei, după aceea însă toate s-au răstălmăcit şi cred că s-a dat o soluţie tipic balcanică. Cumva ca toată lumea să fie fericită... însă se uită faptul că în viitor, când vor juca în ţară echipele de fotbal, baschet, hochei din zona Harghita şi Covasna această temă a discriminării, aceste sloganuri vor fi mereu în tribune. Şi e foarte dureros, pentru că am fi putut tranşa această situaţie... În schimb noi am dat liber, doar ca să se decidă 3 puncte aici, 3 puncte acolo", a afirmat ministrul, prezent, luni, la ceremonia de deschidere a Campionatelor Europene de lupte U23 de la Sala Polivalentă din Capitală.

Întrebat dacă nu ar trebui să plătească suporterii care au scandat şi nu sportivii, Novak a răspuns: "Aici nu poţi să faci o departajare între ce se întâmplă pe teren şi ce se întâmplă în tribune. Desigur că legea şi regulamentul ar trebui să fie mult mai clare referitor la suporteri. Cumva să identificăm cine sunt suporterii în cauză şi ei să... dar în momentul actual când legea este atât de permisivă nu poţi să faci departajare concretă".

Eduard Novak a subliniat că în perioada următoare Ministerul Sportului va încerca să intervină pentru a stopa astfel de ieşiri ale suporterilor.

"În primul rând ar trebui să fie foarte fermă Federaţia Română de Fotbal. Şi noi, la rândul nostru, ca Minister al Sportului, o să reactivăm comisia noastră de violenţă şi să fim şi noi mult mai fermi. Vreau neapărat ca în următoarea perioadă să ieşim şi noi cu această comisie care va stabili concret care sunt regulamentele şi cum putem să intervenim şi noi. Ca să nu mai existe şi să tăiem din rădăcină aceste ieşiri", a precizat ministrul.

Comisia de Recurs a Federaţiei Române de Fotbal a decis la 9 martie că partida Sepsi OSK - FCU Craiova 1948 din etapa a 23-a a Superligii, suspendată definitiv de arbitrul Andrei Chivulete la data de 29 ianuarie pentru scandările xenofobe ale suporterilor, se va rejuca.

Verdictul în acest caz este unul important în ceea ce priveşte calificarea în play-off-ul Superligii. Sepsi OSK avea după victoria la ''masa verde'' decisă de Comisia de Disciplină două puncte în plus faţă de FC U Craiova 1948. După decizia de joi a Comisiei de Recurs, cele două echipe au făcut schimb de locuri în clasament, FC U Craiova este pe locul 6, cu 40 de puncte, iar Sepsi OSK pe locul 7, cu 39 de puncte.

La 15 februarie, în prima instanţă, Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal a sancţionat gruparea FC U Craiova 1948 cu pierderea la ''masa verde'', cu scorul de 0-3, a partidei cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, din etapa a 23-a a Superligii, suspendată definitiv de arbitrul Andrei Chivulete pentru scandările xenofobe ale spectatorilor.

La 29 ianuarie, meciul dintre ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe şi FC U 1948 Craiova, din etapa a 23-a a Superligii de fotbal, a fost suspendat definitiv în min. 26, la scorul de 0-0, din cauza scandărilor suporterilor celor două echipe.

În min. 26, arbitrul Andrei Chivulete a trimis în primă instanţă cele două echipe la vestiare din cauza scandărilor xenofobe şi rasiste ale galeriilor celor două formaţii. După o întrerupere de zece minute, jucătorii au revenit pe teren şi jocul a fost reluat, însă arbitrul a suspendat definitiv meciul după doar câteva zeci de secunde, din cauza noilor scandări ale suporterilor.

