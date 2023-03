Ministrul Sportului, acuzat că și-a premiat tatăl cu peste 100.000 de euro. Reacția lui Eduard Novak

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret (SNST) îl acuză pe ministrul Sportului, Eduard Novak, că şi-a premiat ilegal tatăl după Jocurile Paralimpice Tokyo 2020, desfăşurate în perioada 24 august – 6 septembrie 2021. SNST acuză un conflict de interese, abuz în serviciu şi incompatibilitate.

“SNST a intrat în posesia documentelor care arată modul în care au fost acordate premierile pentru sportivii şi antrenorii care au participat la Jocurile Paralimpice Tokyo 2020, desfăşurate în perioada 24 august – 6 septembrie 2021. În urma sesizărilor primite de sindicat cu privire la: restanţele premierilor pentru sportivii care au obţinut rezultate deosebite în anii 2021 şi 2022, datoriile acumulate la utilităţi de cluburile şi direcţiile din ţară, anularea Galelor Sportive Judeţene şi bugetele insuficiente acordate pentru activitatea sportivă, în condiţiile în care Ministerul Sportului a anunţat public atât în decembrie 2021 cât şi în decembrie 2022 că a obţinut de la Guvern bugete majorate, record faţă de anii precedenţi, Sindicatul a verificat documentele referitoare la alocările bugetare la toate capitolele, solicitările, fundamentarea şi modul de acordare a sumelor respective.

Din verificările făcute, ne-a atras atenţia procedura prin care Ministerul Sportului, condus de ministrul Novak Carol Eduard, a făcut premierea rezultatelor obţinute la Jocurile Paralimpice organizate la Tokyo – Japonia, în 2021, sub autoritatea Comitetului Internaţional Paralimpic (IPC), la care România este afiliată prin Comitetul Naţional Paralimpic (CNP). Deşi CNP a stabilit în şedinţa Biroului Federal din data de 01.07.2021 antrenorul principal al lotuluui de ciclism al delegaţiei României la J.P. Tokyo: Valoppi Cristiano, ulterior, în Statul de premiere nr.10702 / 25.10.2021, Ministerul Tineretului şi Sportului îl trece pe Valoppi Cristiano la categoria inferioară, de antrenor secund, pentru a putea să îi acorde suma maximă, de 554.344 de lei, tatălui ministrului Sportului, Novak Karoly, pe care il înregistrează direct antrenor principal! Astfel, deşi în luna august 2021 Novak Karoly nu făcea parte din lotul naţional de ciclism pentru jocurile paralimpice, în mod surprinzător, două luni mai tărziu, pe statul de premiere şi pe nota de fundamentare prin care au fost acordate premiile acesta apare ca antrenor principal – ciclism, iar Valoppi Cristiano apare ca antrenor secund.

Este, aşadar, mai mult decât evident faptul că ministrul sportului Novak Carol-Eduard s-a folosit de funcţia deţinută, pentru a-l adăuga pe statul de premiere al Ministerului Sportului pe tatăl său, numitul Novak Karoly, ca antrenor principal, pentru a se asigura că acesta va primi un premiu în suma maximă ce s-a acordat de 554.344 lei (112.000 euro), împotriva deciziei Biroului Federal al Comitetului Naţional Paralimpic, care nu l-a nominalizat pe Novak Karoly nici măcar pe funcţia de antrenor secund”, se arată pe site-ul SNST.

Sindicatul solicită Agenţiei Naţionale de Integritate, dar şi Corpului de Control al premierului să dispună verificarea situaţiilor create la Ministerul Sportului privind incompatibilitatea, abuzul în serviciu şi conflictul de interese din procedurile de premiere, dar şi cu privire la respectarea condiţiilor egalităţii de şanse pentru sportivi şi colectivele tehnice, dacă toţi au primit acelaşi tratament sau dacă pentru unii s-a acordat premierea la nivelul maxim, iar pentru alţii recompensele nu au mai fost alocate niciodată.

Eduard Novak a reacţionat printr-un mesaj postat în social media, în care precizează că premierile s-au făcut conform prevederilor legale.

“Sindicatul Naţional Sport şi Tineret de 2 ani de zile face tot posibilul să murdărească numele meu. Timp de doi ani acest sindicat, în frunte cu Andy Nagy, nu a făcut altceva decât să denigreze instituţia pe care o reprezint. Am depus plângere penală şi un proces civil, deoarece fiecare situaţie este folosită pentru a-mi defăima numele.

Având în vedere ultimele informaţii false, lansate astăzi de Sindicatul Naţional Sport şi Tineret, fac următoarea clarificare:

La fiecare ediţie a Jocurilor Olimpice, la care am participat şi am avut rezultate pentru România, a fost premiat şi staff-ul, aşa cum se întâmplă în orice sport. Tatăl meu este un antrenor emerit, mi-a fost mereu alături şi a făcut parte din staff-ul meu. El a fost premiat şi în 2008, când am câştigat prima medalie şi în 2012, când am luat aurul olimpic şi în 2016. În ceea ce priveşte premierea acordată pentru Tokyo 2020, Comitetul Naţional Paralimpic (CNP), prin adresa 514/2021, a înaintat la Ministerul Sportului premierile în baza HG 1447/2007. Lista persoanelor premiate este numită de forul de specialitate (Federaţia de Ciclism) şi CNP, iar ea se face la fiecare ediţie în parte.

În fapt, discutăm despre performanţe şi premieri conform prevederilor legale”, a notat Novak pe Facebook.