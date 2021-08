Ministrul Tineretului si Sportului, toleranță zero față manisfestările xenofobe în fotbal! O comisie anchetează incidentele de la meciul Steau - Csikszerda

Potrivit MTS, integritatea sportului este de o importanţă capitală pentru promovarea credibilităţii şi atractivităţii acestuia. Sportul joacă un rol important în viaţa a milioane de cetăţeni şi nu se rezumă doar la abilităţile atletice, realizările şi competiţiile sportive. El are o semnificativă contribuţie socială, educativă, culturală şi unificatoare.Este un fenomen social care îşi aduce contribuţia la valori precum toleranţa, solidaritatea, respectarea drepturilor omului şi înţelegerea între naţiuni şi culturi şi contribuie, de asemenea, la integrarea persoanelor, indiferent de rasă, religie şi etnie.„Sunt mâhnit şi dezamăgit de aceste incidente.Le consider inacceptabile şi sunt ferm împotriva oricărei manifestări care derapează atât de grav de la regulile sportive şi sociale de conduită. Sportul trebuie să fie un mediu al fairplay-ului, în care rasismul şi violenţa nu au ce să caute. Astfel de acte trebuie sancţionate prompt şi drastic şi aştept ca factorii implicaţi în analiza faptelor petrecute să aplice sancţiunile care se impun pentru toţi cei vinovaţi. Spectacolul sportiv trebuie să apropie şi să unească, nu să dezbine. Trebuie să ne aducă bucurie, nu teamă şi ură. Nu poate fi îngăduit ca terenurile de sport să fie locul de manifestare al xenofobiei, al discriminării şi acest mesaj trebuie să fie unul cât se poate de ferm, pe care să-l repetăm ori de câte ori va fi necesar. Vom face tot ce ne stă în putinţă pentru ca situaţii de acest fel să nu se mai repete!” a declarat Eduard Novak , ministrul Tineretului şi Sportului.Ministerul Tineretului şi Sportului consideră că toţi factorii implicaţi în domeniul sportului trebuie se acţioneze solidar şi integrat pentru descurajarea unor astfel de atitudini şi pentru preîntâmpinarea repetării lor. Cei abilitaţi în mod nemijlocit pentru a analiza şi sancţiona astfel de incidente sunt primii care trebuie să se sesizeze, iar Comisia de disciplină existentă la nivelul Federaţiei Române de Fotbal are o responsabilitate clară şi extrem de importantă din acest punct de vedere.La meciul câştigat de Steaua cu 1-0, galeria, prezentă în număr mare pe arenă, a folosit materiale pirotehnice, torţe, fumigene şi petarde, obligându-i pe organizatori să facă dese apeluri pentru restabilirea ordinii.În Peluza sud, suporterii stelişti au arborat o cruce, cu numele Gheorghe Becai şi anii 1958 şi 2021.Totodată, ei au scandat lozinci xenofobe la adresa echipei din Miercurea Ciuc.