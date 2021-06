Ministrul Tineretului si Sportului din Romania, Eduard Novak, extaziat de jocul maghiarilor la EURO 2020. "Felicit Ungaria pentru parcursul fabulos"

"As dori sa felicit echipa nationala a Ungariei pentru parcursul fabulos de la EURO 2020. Ma bucur pentru ei si pentru ca demonstreaza faptul ca se poate intra in liga mare a fotbalului daca exista organizare in acest sens", a scris Novak pe o retea de socializare.El afirma ca nationala Romaniei ar trebui sa aiba un "loc stabil in finalele competitiilor mari"."Imi doresc ca si FRF sa analizeze foarte serios situatia fotbalului romanesc, sa identifice problemele si sa gaseasca solutiile de a le rezolva. Consider ca locul nostru ar trebui sa fie stabil in finalele competitiilor mari", a mai scris Novak.Echipa nationala de fotbal a Ungariei a obtinut doua rezultate de egalitate in "grupa mortii" cum a fost denumita Grupa F a EURO 2020, din care au mai facut parte Germania, Franta si Portugalia.Dupa 1-1 impotriva campioanei mondiale en titre, Franta, echipa pregatita de tehnicianul italian Marco Rossi a remizat miercuri, cu Germania, scor 2-2, intr-un meci dramatic in care a condus de doua ori, la 1-0 si 2-1. Cu doar doua puncte in clasamentul Grupei F, Ungaria paraseste insa competitia din faza grupelor. In celalalt meci al sau, Ungaria a fost invinsa de Portugalia, campioana europeana en titre, cu 3-0, insa golurile au fost marcate dupa minutul 84.