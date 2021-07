Scandal urias in sportul romanesc! Ministrul Tineretului si Sportului ameninta cu sistarea finantarii pentru Federatia de tenis dupa ce Simona Halep si Sorana Cirstea s-au retras de la Olimpiada. "Sunt mahnit"

"Sunt foarte mahnit de faptul ca toate sportivele din tenis care sunt calificate refuza sa participe la Jocurile Olimpice. Aceasta decizie transmite un mesaj toxic pentru tot sportul. Olimpismul este mai presus de orice, iar principiile sale onoreaza bucuria aflata in efort si valoarea educativa a bunului exemplu.La Jocurile Olimpice participa staruri ale sporturilor care castiga milioane de euro si care respecta aceste principii. De aceea, este de neinteles pentru mine decizia sportivelor noastre. Cu siguranta, vom analiza foarte serios de anul viitor ce programe vom finanta pentru Federatia Romana de Tenis. Astept reactia oficiala a federatiei referitor la acest caz", a scris Novak, pe Facebook , conform news.ro.Presedintele FR Tenis, Ion Tiriac , a anuntat ca nicio jucatoare din Romania nu va participa la editia Jocurilor Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august)."Din cate stiu, la tenis, capitolul este inchis si niciuna dintre jucatoarele care s-au calificat, nu va participa. Nu pot sa le blamez si nici nu pot sa le iau gatul. Acest COVID ne-a speriat pe toti si pe buna dreptate. Toate fetele astea care nu merg, au fost in situatia urmatoare: hotel - turneu de tenis - nimeni imprejur. Joaca, fata, du-te si ia prosopul singura, lasa masca. Ai jucat meciul si du-te inapoi la hotel", a declarat Ion Tiriac, potrivit digisport.ro.Potrivit clasamentului publicat dupa turneul de la Roland Garros, pe baza caruia sunt stabiliti participantii la turenul olimpic de tenis, Simona Halep Sorana Cirstea si Patricia Tig ar fi fost reprezentantele Romaniei la JO.Insa Halep nu s-a refacut dupa accidentarea la gamba si a trebuit sa se retraga din turneu, Tig a declarat ca nu doreste sa participe, iar Sorana Cirstea nu indeplinea conditia de a fi jucat in Cupa Federatiei, ea anuntand ca nu va mai raspunde convocarii in echipa Romaniei. Totusi, Cirstea ar fi putut primi o derogare din partea ITF, la solicitarea FR Tenis, si juca astfel la JO, dar nu a cerut acest lucru.