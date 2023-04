Eduard Hellvig: Trebuie sa fim perfecti pentru ca turistii sa vina la noi

Ministrul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Eduard Hellvig, considera ca in turism reusesc cei care au cele mai bune costuri, cea mai buna infrastructura si cele mai bune servicii si ca, pentru a atrage turisti, trebuie sa fim perfecti.

"Noi nu trebuie sa castigam competitia cu altii. Trebuie sa castigam competitia cu noi, cu mentalitatile noastre, cu comportamentul nostru si cu capacitatea noastra de a intelege ca ne aflam intr-un spatiu competitiv, intr-un spatiu european in care cine are cele mai bune servicii, cine are cele mai bune costuri, cine are cea mai buna infrastructura si cine are cele mai bune servicii, acela va reusi", a declarat Eduard Hellvig, intrebat vineri, la Alba Iulia, intr-o conferinta de presa, daca vom castiga vreodata "batalia" cu bulgarii in ceea ce priveste turismul de litoral.

Acesta a adaugat ca "nu tine de a ne uita la ce fac altii, ci tine de noi, sa avem capacitatea sa intelegem ca, in primul rand, trebuie sa fim perfecti pentru ca ceilalti sa vina la noi" si ca, daca o sa indeplinim aceste lucruri, vor veni in Romania si turistii bulgari si turistii austrieci.

Ministrul Turismului a apreciat ca "nu exista decat un singur lucru in ceea ce inseamna industria de turism: competitia permanenta intre noi si ceea ce vrem sa facem noi mai departe".

In opinia lui Eduard Hellvig, este foarte important ca sa se introduca sistemul de competitivitate si de competitie interna in industria serviciilor de turism, "pentru ca, cu cat vom avea capacitatea sa cream instrumentele de competitie in industria de turism, cu atat serviciile si gradul lor de acceptabilitate in randul populatiei vor creste".

Seful MDRT a subliniat ca nu trebuie sa ne uitam niciodata la ce fac altii ci, "in primul rand, trebuie sa ne uitam la noi daca avem intr-adevar capacitatea si posibilitatea sa facem un turism adevarat, performant".

Ministrul a mai spus ca turismul de nisa - turismul cultural, turismul specific eco, turismul medical - sunt componente pe care le putem acoperi daca avem determinare, competenta, pregatire si tot ceea ce presupune elemente de competitie in relatia cu piata.

"Atata timp cat lucrurile astea nu le rezolvam la nivelul nostru, sa stiti ca indiferent de cate politici nationale o sa realizam, competitia o sa o pierdem", a conchis ministrul Dezvoltarii Regionale si Turismului.