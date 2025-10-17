10 lucruri pe care copiii ar trebui să le știe până la 10 ani. Ce învață când își comandă singuri mâncarea sau își explică simptomele la medic

Creșterea unui copil înseamnă mai mult decât a-l învăța să citească, să scrie sau să calculeze corect. Pe măsură ce se apropie de vârsta de 10 ani, ei ar trebui să dobândească și o serie de abilități practice și emoționale care îi vor ajuta să devină independenți, responsabili și încrezători în propriile forțe.

Experții în dezvoltarea copilului consultați de goodhousekeeping.com spun că această perioadă este esențială pentru formarea deprinderilor care vor sta la baza succesului lor în anii următori — de la organizare și gestionarea timpului, până la exprimarea recunoștinței și capacitatea de a se descurca în situații neașteptate.

„În opinia mea, a-i învăța pe copiii de 10 ani să facă lucrurile singuri este esențial pentru a-i ajuta să-și dezvolte motivația interioară,” spune Ana Homayoun, consilier academic, fondatoarea organizației nonprofit Luminaria Learning Solutions și autoarea cărții Erasing the Finish Line.

„E ceva frumos în a privi un copil cum își descoperă propria voce și învață să se susțină pe sine. Vrem să creștem copii care gândesc singuri, comunică clar și au încredere în propria judecată.”

Aceste abilități pot fi exersate în diferite moduri — inclusiv prin învățarea sau măcar încercarea de a învăța aceste 10 lucruri.

1. Să scrie și să trimită o scrisoare

În primul rând, a ști cum funcționează poșta — unde se pune timbrul, unde se scriu adresele destinatarului și expeditorului, cum se predă plicul la oficiul poștal — îi va ajuta mai târziu, când vor trebui să trimită formulare sau documente care nu pot fi completate online.

Ads

Dar, mai important, scrisul unei scrisori oferă ceva special destinatarului, ceva ce un mesaj text, un apel video sau un e-mail nu pot înlocui.

„O scrisoare scrisă de mână, cu toate etapele implicate, este mai anevoioasă — și e important ca cei mici să se obișnuiască cu disconfortul efortului suplimentar,” spune Jenn Curtis, asistent social, consultant educațional și coautoare a cărții The Parent Compass.

„Tocmai pentru că implică efort, destinatarul înțelege că expeditorul a apreciat suficient interacțiunea sau cadoul încât să depună un efort real.”

Exersarea acestei abilități îi poate ajuta mai târziu în viață.

„Într-o lume în care comunicarea scrisă s-a redus la prescurtări, iar scrisul, în general, este în declin, redactarea unei scrisori îi învață pe copii să-și exprime emoțiile într-un mod diferit, dar esențial,” adaugă ea.

„Așa cum o scrisoare scrisă de mână poate face un copil de 10 ani să iasă în evidență, la fel îl poate face pe un tânăr de 22 de ani — de exemplu, pe piața muncii. Este o modalitate formală și profesionistă de a comunica și de a te face remarcat.”

Ads

Secretul este să nu-i copleșești pe copii — de exemplu, să nu le dai o grămadă de felicitări de mulțumire după ziua de naștere și să le spui să le scrie pe toate deodată.

„Obiectivele mici, de tipul două scrisori pe zi, pot reduce senzația de epuizare,” spune Curtis.

„Când copiii mei se chinuie să înceapă o sarcină pe care n-o așteaptă cu plăcere, îi motivez punând muzica lor preferată sau oferindu-le gustarea preferată în timp ce lucrează.”

2. Să se gândească la modul în care își gestionează timpul

Este adevărat că preadolescenții nu au încă un control total asupra propriului timp. Nu pot decide, de exemplu, că ar prefera să sară peste ziua de naștere a mătușii Tilly pentru a face altceva ce consideră mai important.

Dar, până la 10 ani, ar trebui să aibă o anumită înțelegere despre cum să-și organizeze timpul liber de care dispun. Ar trebui să poată estima cât durează să-și facă temele sau treburile casnice și să înțeleagă că aceste activități trebuie să vină înaintea celor mai puțin importante (cum ar fi jocurile video sau YouTube).

Ads

Dacă au o sarcină importantă care urmează — un proiect școlar, de exemplu —, ar trebui să știe că e nevoie să o împartă în pași mai mici și să lucreze treptat, nu să lase totul pe ultima seară.

Aceasta este o abilitate care se dezvoltă treptat, începând din copilărie.

„Totul începe devreme, când copiii mici învață despre ordinea lucrurilor și despre noțiuni ca primul, al doilea etc.,” explică dr. Damon Korb, pediatru specialist în dezvoltare comportamentală.

„Apoi, la școala primară, îi învățăm conceptul de gândire în pași — conștientizarea că orice sarcină are un început, un mijloc și un sfârșit. Această recunoaștere îi ajută pe copii să gestioneze sarcini mai complexe. Tot atunci învață să citească ceasul. Odată dezvoltate aceste abilități de bază, sunt pregătiți să înceapă să își gestioneze timpul și să planifice.”

Asta nu înseamnă că trebuie să le iasă mereu perfect — de fapt, majoritatea copiilor de vârstă preadolescentă nu reușesc.

„Planificarea necesită memorie de lucru,” adaugă dr. Korb. „Memoria de lucru este abilitatea de a te gândi la mai multe lucruri în același timp. Această abilitate se dezvoltă continuu de la vârsta de 2 ani până la începutul vârstei adulte, în jur de 20 de ani. Așadar, există variații foarte mari în ceea ce privește capacitatea de gestionare a timpului la copiii de gimnaziu. De obicei, vedem o îmbunătățire semnificativă a memoriei de lucru în clasele primare și din nou în anii adolescenței mijlocii.”

Ads

Dr. Korb citează un studiu în care copiilor li s-a dat sarcina să-i amintească examinatorului să scoată brioșele din cuptor peste 30 de minute, apoi au fost lăsați să se joace pe calculator.

„În general, copiii între 10 și 14 ani nu s-au descurcat foarte bine, iar îmbunătățirile au continuat până în jurul vârstei de 19 ani. Așadar, copiii de 10 ani nu stăpânesc încă pe deplin conștientizarea timpului,” explică el.

Dar cu cât exersează mai mult la 10 ani, cu atât le va fi mai ușor când va conta cu adevărat.

„Gestionarea timpului devine tot mai importantă pe măsură ce avansăm în școală și, ulterior, în carieră,” spune dr. Korb.

„Așteptările legate de teme trec de la ‘pentru mâine’ la ‘pentru peste o săptămână’. Iar când au mai multe materii, fiecare cu termene diferite, a ști să prioritizeze și să-și dozeze munca devine esențial.”

3. Să împacheteze un cadou

Se spune că „intenția contează”, iar intenția se reflectă și în ambalaj.

„Când un copil își împachetează singur un cadou, destinatarul vede mai mult decât obiectul din interior,” spune Petal Modeste, expert în parenting și gazda podcastului Parenting for the Future.

Ads

„Vede efort, grijă și atenție. Un cadou împachetat frumos — sau chiar imperfect — transmite: Mi-am făcut timp să fac asta pentru tine.”

Bonusul este că învățarea acestei abilități le oferă ocazia să exerseze și alte competențe.

„Împachetarea unui cadou poate părea simplă, dar implică mai multe abilități cognitive importante,” adaugă ea.

„Copiii trebuie să planifice dinainte, să exerseze motricitatea fină când pliază hârtia și lipesc banda adezivă, și să fie concentrați și răbdători ca să iasă colțurile drepte. Este, de asemenea, o oportunitate de a fi atenți la fiecare pas al procesului. Pe scurt, este o modalitate plăcută de a dezvolta organizarea, rezolvarea problemelor și creativitatea — toate deodată.”

„Frumusețea de a-i învăța pe copii astfel de abilități, precum împachetarea cadourilor, este că transformă activitățile zilnice în momente de creștere personală.”

4. Să spună „mulțumesc” și să primească un compliment

Poate părea simplu să spui „mulțumesc” atunci când cineva face sau spune ceva frumos, dar copiii se pot bloca ușor sau pot minimaliza propriile reușite. Totuși, dincolo de politețe, este important ca ei să învețe cum să fie recunoscători și grațioși.

Ads

„Asta arată recunoștință, considerație și respect față de persoana care îi ajută sau le recunoaște nevoile,” spune Lorena V. Billone, psihoterapeut.

„De asemenea, ajută la dezvoltarea inteligenței emoționale, cum ar fi empatia.”

5. Să-și gătească singuri o masă

Asta nu înseamnă că un copil de 10 ani ar trebui să poată pregăti mese gourmet — ba chiar termenul „a găti” poate fi exagerat (un sandwich e perfect acceptabil).

Dar a putea să se hrănească singuri le oferă copiilor de 10 ani o cale de a explora lumea din jurul lor.

„Copiii învață importanța descoperirii și a asumării riscurilor sigure,” spune Hannah Bookbinder, specialist ADHD.

„Ce gusturi, texturi și culori îmi plac? Ce se întâmplă dacă amestec ingredientul acesta cu celălalt?”

Urmarea unei rețete — lucru pe care Bookbinder spune că este potrivit să-l învețe (cu ajutor!) de la 3 sau 4 ani — îi învață mai mult decât gătitul propriu-zis.

„Când gătiți împreună cu copiii, consolidați legăturile de familie — uneori chiar între generații — și le transmiteți tradițiile și cultura familiei,” explică ea.

Ads

„Transmiterea rețetelor dintr-o generație în alta și povestirea amintirilor legate de acele mâncăruri reprezintă o parte importantă a acestei experiențe, contribuind la formarea identității copiilor și la înțelegerea importanței tradiției.”

Ei învață astfel și abilități de rezolvare a problemelor.

„Pregătirea unei mese contribuie la auto-reglare, deoarece micii noștri bucătari trebuie să fie răbdători, flexibili și capabili să se adapteze atunci când ceva nu iese cum trebuie,” explică Bookbinder.

„Când aduc mâncarea la masa familiei, mândria pe care o simt le consolidează sentimentul de autonomie și încrederea în sine.”

6. Să vorbească pentru ei înșiși

Aceasta este o abilitate pe care părinții trebuie adesea să o exerseze înainte ca și copiii să o poată face.

Adulților: e timpul să tăceți puțin și să-i lăsați pe copii să comande singuri la restaurant sau să-și explice simptomele la medic.

Nu interveniți decât dacă cer ajutor — și chiar și atunci, încercați mai degrabă să-i ghidați, nu să vorbiți în locul lor.

Secretul este să începeți cu pași mici.

„Vrem ca cei mici să aibă ocazia să exerseze în ceea ce eu numesc situații cu miză scăzută,” spune Ana Homayoun de la Luminaria Learning Solutions.

„Aceste interacțiuni cotidiene le oferă copiilor șansa de a-și dezvolta vocea și încrederea, pas cu pas.

Mai ales pentru un copil timid, construirea treptată a acestei abilități este esențială — poate începe cu salutul unui chelner sau cu o cerere simplă.”

Astfel de momente mici au un efect cumulativ.

„Când un copil își comandă singur mâncarea sau își descrie simptomele la medic, el învață să-și organizeze gândurile, să identifice informațiile esențiale și să le comunice clar — și, făcând asta, își asumă responsabilitatea pentru propriile nevoi,” explică Homayoun.

„Aceste momente aparent mărunte clădesc abilități sociale și încredere, pregătindu-i să se apere singuri în situații mai dificile, mai târziu în viață.”

Desigur, provocarea reală poate fi ca adultul să nu intervină (mulți părinți recunosc că fac asta).

„Înțeleg perfect — să-ți vezi copilul bâlbâindu-se sau ezitând într-o conversație stânjenitoare poate fi greu de suportat,” spune Homayoun.

„Tot instinctul tău te îndeamnă să sari în ajutor — e mai rapid, mai ușor și scapi de momentul jenant.

Dar acele momente inconfortabile au o valoare uriașă. Când copilul tău se descurcă singur, chiar dacă se poticnește, el învață încrederea autentică, cea care vine din convingerea: Pot face asta singur.”

7. Să gestioneze un buget

Clasicul sistem cu trei pușculițe — una pentru economii, una pentru cheltuieli, și una pentru donații — este popular dintr-un motiv simplu: copiii trebuie să învețe cum să planifice în jurul banilor.

„Dacă nu învață cum funcționează banii de mici, copiii pot ajunge să creadă că sunt inepuizabili — sau, dimpotrivă, să dezvolte anxietăți legate de bani,” spune Amy Baranco, de la Colorado Preparatory Academy.

„Bugetarea implică multe abilități de viață: stabilirea de obiective, răbdare, luarea deciziilor, ba chiar și empatie atunci când vine vorba de a dărui.

Este o metodă practică de a învăța planificarea pe termen lung și amânarea recompensei — abilități esențiale la maturitate.”

Discuțiile despre bani îi ajută pe copii să vadă lumea mai amplu.

„Le arată cum sunt legate între ele cauzele și efectele,” spune Jenny Yip, psiholog clinician acreditat și creatoarea programului The Stress-Less Mama Masterclass.

„De exemplu, când copiii văd factura la electricitate sau apă, încep să înțeleagă că consumul lor personal contribuie la costurile pe care părinții trebuie să le plătească. Asta îi pregătește pentru viața de adult.”

Dr. Yip avertizează și asupra unui pericol comun: să nu se confunde banii cu treburile casnice.

„Copiii trebuie să înțeleagă că a face parte dintr-o familie implică responsabilități de bază care nu sunt plătite,” spune ea.

„Sunt lucruri pe care le faci pentru tine și pentru familie, nu pentru bani.

Dacă începi să le oferi bani pentru orice mică sarcină, vor ajunge să se aștepte la o recompensă pentru absolut orice.”

8. Să se orienteze singuri

Poate un copil de 10 ani să se descurce singur în cartierul său?

Dacă ar fi într-un mall, un parc de distracții sau o grădină zoologică, ar putea citi o hartă și ajunge de unde este până unde vrea?

Ar ști cum să ceară indicații, să descrie repere sau să le asocieze cu locuri cunoscute?

Tanyell Cole, terapeut, coach și fondatoare a programului Jumpin’ Jellybeans, își amintește copilăria de dinaintea GPS-ului și aplicațiilor de localizare.

„Știam cum să ne orientăm, iar acea abilitate de bază ne dădea independență și încredere,” spune ea.

„Ne permitea să gustăm libertatea, să ne descoperim navigând prin propriul cartier.

Este o abilitate care nu ți se poate lua. Le oferea părinților liniște, știind că dacă se întâmpla ceva, copilul știa cum să ajungă acasă sau într-un loc sigur.”

Această încredere le poate stimula curiozitatea și dorința de explorare.

„Când un copil știe că, dacă s-ar pierde, ar putea găsi drumul către siguranță, se simte mai sigur și mai liber să exploreze lumea, să încerce lucruri noi și să învețe,” spune Cole.

Pe de altă parte, lipsa acestei abilități poate avea consecințe.

„Lipsa independenței poate duce la codependență, iar codependența vine la pachet cu un șir de comportamente și efecte negative,” avertizează ea.

„Printre ele se numără pierderea identității, limite nesănătoase în relații, disfuncții, tolerarea comportamentelor dăunătoare, anxietate, vinovăție și alte efecte emoționale și psihologice.”

9. Să știe cum să reacționeze în caz de urgență

Copiii de 10 ani nu trebuie să fie eroi, dar trebuie să știe ce să facă atunci când ceva merge prost — fie că este vorba despre un incendiu, o tăietură, o pană de curent sau o persoană rănită.

„Când copiii învață cum să reacționeze într-o situație de urgență, ei dobândesc stăpânire de sine și încredere,” spune dr. Damon Korb, pediatru specializat în dezvoltare și comportament.

„Este un moment în care pot trece de la reacția emoțională la gândirea logică: ‘Respir. Ce trebuie să fac mai întâi?’”

Abilitățile de bază includ:

Cum să sune la 112 și ce informații să ofere (adresa, natura urgenței, ce s-a întâmplat, dacă există persoane rănite);

Ce să facă dacă se pierde într-un loc public — cum să se adreseze unui adult de încredere, precum un polițist, un angajat al magazinului sau o familie cu copii;

Cum să reacționeze la incendiu — să știe unde sunt ieșirile și cum să iasă afară fără panică;

Cum să gestioneze accidente minore (cum ar fi să-și curețe o rană mică sau să pună gheață pe o lovitură).

„Aceste lecții îi ajută pe copii să simtă că pot avea un anumit control asupra situațiilor neașteptate,” adaugă Tanyell Cole.

„Nu doar că îi pregătesc pentru urgențe, dar îi fac și mai calmi, mai raționali și mai puțin anxioși în viața de zi cu zi.”

10. Să facă treburi casnice

Dacă scopul părinților este ca, în timp, copilul să devină independent, atunci a ști să cureți și să menții ordinea este un pas esențial.

„Atunci când copilul este responsabil pentru aceste activități, se dezvoltă încrederea în sine, reziliența și spiritul de autonomie,” explică Meg Mazzochi, asistent social autorizat la Collaborative ABA Services.

„Aceste calități îi vor fi utile în multe aspecte ale vieții. Când copiii învață independența de la o vârstă fragedă, își dezvoltă un simț mai puternic al competenței și al siguranței de sine.”

Este important, totuși, ca adulții să aibă așteptări realiste.

„Scopul nu este perfecțiunea, ci implicarea și consecvența,” spune Holly Zienkowicz, terapeut ocupațional la Collaborative ABA.

„Părinții pot da exemplu prin modelarea activităților casnice, explicarea pașilor și oferirea de încurajări. Deși e tentant să intervenim și să facem lucrurile ‘ca noi’, este esențial ca copilul să fie cât mai independent posibil. Astfel, nu doar că va învăța o abilitate practică, dar va simți și că are o contribuție reală la viața familiei.”

Această implicare poate economisi timp pentru toată lumea, permițând familiei să se bucure de mai mult timp liber împreună.

În ceea ce privește ce treburi sunt potrivite pentru un copil de 10 ani, Mazzochi și Zienkowicz spun că la această vârstă copiii pot gestiona activități precum:

aranjarea patului,

sortarea și împăturirea hainelor,

golirea mașinii de spălat vase,

ordonarea camerei,

hrănirea animalelor de companie,

ducerea gunoiului,

așezarea cumpărăturilor,

urmarea unei rețete simple.

„Sarcinile exacte diferă de la o familie la alta,” spune Mazzochi.

„Dar cheia este ca accentul să fie pus pe independență și încredere, nu pe rezultat, ci pe proces.”

Același principiu se aplică și celorlalte abilități de pe această listă — toate contribuie, împreună, la formarea unui adolescent și adult autonom, responsabil și sigur pe sine, scrie goodhousekeeping.com.

Ads