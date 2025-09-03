11 moduri prin care părinții tineri își învață copiii să nu îi mai respecte, fără să își dea seama

Unii copii ajung să se bazeze exclusiv pe ecrane pentru a se calma sau distra FOTO Pixabay

A fi părinte nu a fost niciodată simplu, dar pentru generația de părinți tineri de azi provocările par mai mari ca oricând. Lumea se schimbă rapid, iar presiunea de a „face totul perfect” îi apasă pe mulți. Cei mai mulți își amintesc de educația strictă și rigidă pe care au primit-o și își promit să fie diferiți: mai blânzi, mai înțelegători, mai deschiși.

Însă, în încercarea de a nu repeta greșelile părinților lor, ajung uneori să cadă în cealaltă extremă. Fără să realizeze, chiar ei își învață copiii să le ignore regulile și să nu le mai respecte autoritatea. Intenția e bună, dar efectul e opus.

Iată câteva dintre obiceiurile care pot părea inofensive, dar care îi încurajează pe copii să fie lipsiți de respect.

1. Cedează mereu la crizele de nervi

Orice părinte știe cum arată un copil care se trântește pe jos și urlă în magazin pentru că nu i-ai cumpărat ceva. De rușine și oboseală, mulți aleg să îi dea rapid o jucărie, o ciocolată sau tableta doar ca să se liniștească.

Problema e că, de fiecare dată când părintele cedează, copilul învață că țipetele și plânsul sunt o metodă eficientă de a obține ce vrea. Crizele nu mai sunt despre emoții reale, ci despre manipulare.

Psihoterapeuta Ilene S. Cohen recomandă: „Unii copii vor să fie ținuți în brațe, alții vor să fie lăsați în pace. Important e să le arătăm că suntem acolo pentru ei și să îi ținem în siguranță, fără a le da mereu ce cer.”

2. Folosesc ecranele pe post de bonă

Atunci când copiii sunt agitați sau părinții trebuie să facă altceva, e ușor să le dai tableta ori să îi pui în fața televizorului. Ocazional, nu e o tragedie. Dar când aceasta devine soluția constantă, copilul ajunge să se bazeze exclusiv pe ecrane pentru a se calma sau distra.

Cercetările arată că prea mult timp petrecut în fața ecranelor afectează atenția, autocontrolul și emoțiile copiilor. Iar părintele pierde contactul direct, real, cu el.

3. Se comportă ca prieteni, nu ca părinți

E firesc ca părinții tineri să nu dorească să repete autoritatea rigidă cu care au crescut. Vor să fie prieteni cu copiii lor, să le ofere libertate și apropiere.

Dar atunci când limitele dispar, rolurile se amestecă. Copilul ajunge să creadă că e pe picior de egalitate cu părintele.

Psihoterapeuta Sophie Riegel explică: „Copiii trebuie să știe cine e responsabil pentru ca ei să se simtă în siguranță. Nu e datoria ta să îi placi copilului tău, ci să îl ții în siguranță – chiar și atunci când nu îi convine.”

4. Fac diferențe între frați

Chiar dacă părinții nu recunosc, se întâmplă ca uneori să fie mai atașați de un copil decât de altul. Însă când favoritismul devine evident, consecințele sunt serioase: rivalități, resentimente și lipsă de respect față de părinți.

„Copiii își dau seama foarte devreme de preferințele părinților”, spune autoarea Fern Schumer Chapman. „Mai ales cei apropiați de vârstă sunt extrem de sensibili la favoritisme.”

5. Le permit să își decidă singuri ora de culcare

Mulți părinți cred că le fac un bine copiilor lăsându-i să decidă când merg la culcare. În realitate, lipsa unei rutine clare îi învață că regulile pot fi negociate.

Atunci când părintele cedează mereu, copilul învață că insistența și plânsul funcționează. Consecvența la ora de somn nu trebuie să fie rigidă și dură, dar trebuie să fie fermă și stabilă.

6. Fac totul în locul copiilor

Mulți părinți preferă să curețe ei după copil, pentru că e mai rapid și mai eficient. Problema e că, astfel, copilul învață că nu are nicio responsabilitate în casă.

Un studiu de la Harvard a arătat că există o legătură puternică între treburile casnice făcute în copilărie și succesul la maturitate. Chiar și sarcini simple – strângerea jucăriilor, pusul mesei, spălatul vaselor – dezvoltă responsabilitatea, încrederea și empatia.

7. Evită să spună „nu”

Din dorința de a păstra armonia, mulți părinți acceptă mereu dorințele copilului. Pare un gest de iubire, dar îl învață că poate obține întotdeauna ce vrea.

Rezultatul? Copilul nu învață să gestioneze frustrarea și dezamăgirea, iar mai târziu va avea dificultăți în relațiile cu ceilalți.

8. Nu îi trag la răspundere când mint

La început, minciunile par inofensive: copilul spune că și-a făcut temele sau că și-a spălat dinții, deși n-a făcut-o. Dar dacă părinții le ignoră, minciuna devine un obicei.

Mai târziu, copilul va învăța că poate păcăli fără consecințe – la școală, în prietenii și, în cele din urmă, ca adult.

9. Îi feresc de eșecuri

E firesc să vrei să îți protejezi copilul de dezamăgiri. Dar atunci când îi netezești mereu drumul, el nu învață ce înseamnă perseverența.

Eșecul este o lecție esențială: îl ajută să înțeleagă că acțiunile au consecințe și că trebuie să învețe să se ridice după ce cade. Copiii care nu experimentează niciodată eșecul devin mai fragili și mai puțin rezilienți.

10. Nu duc la capăt pedepsele promise

Mulți părinți amenință: „Dacă nu îți faci ordine în cameră, pierzi tableta!”, dar apoi renunță pentru că nu mai au energie de ceartă. Copilul învață repede: regulile nu se aplică cu adevărat.

Psihologul Dona Matthews spune: „Copiii au nevoie să vadă că îi oprim atunci când comportamentul lor e periculos sau antisocial. E responsabilitatea noastră să îi protejăm, chiar și de ei înșiși.”

11. Oferă prea multe „ultime șanse”

Când părintele repetă de mai multe ori „asta e ultima ta șansă”, dar nu face nimic, copilul învață că avertismentele nu au valoare.

Pentru ca regulile să fie respectate, cuvintele părinților trebuie să fie urmate de acțiuni. Dacă ai spus „ultima șansă”, rămâi ferm.

Concluzie

Majoritatea părinților tineri își doresc ce e mai bine pentru copiii lor și încearcă să evite greșelile generațiilor trecute. Însă, în dorința de a fi mai blânzi și mai înțelegători, riscă să piardă din vedere un lucru esențial: copiii au nevoie de iubire, dar și de limite clare. Respectul se învață acasă, iar consecvența și responsabilitatea sunt cele mai mari dovezi de dragoste pe care le poate oferi un părinte, scrie yourtango.com.

