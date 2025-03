"Găsiți ceva în frigider și faceți-vă cina!”. Cum și-a învățat o mamă cei patru copii să gătească și să facă curat: "Acum am mai puține de făcut"

Familia joacă un rol esențial în dezvoltarea abilităților și autonomiei unui copil, iar în unele familii, părinții aleg să le atribuie responsabilități și sarcini de la o vârstă fragedă. Aceste activități, cum ar fi ajutarea la treburile casnice sau chiar gătitul, nu doar că îi învață pe copii cum să aibă grijă de ei înșiși, dar le dezvoltă și abilități de rezolvare a problemelor și de gestionare a timpului.

Prin învățarea acestor activități, copiii dobândesc încredere și independență, pregătindu-se astfel pentru adolescență și viața de adult. În plus, atunci când copiii sunt implicați în procesul de gătit, de exemplu, nu doar că învață despre alimentație sănătoasă și gestionarea unei gospodării, dar dezvoltă și abilități sociale, comunicative și de colaborare în cadrul familiei.

O jurnalistă, mamă a patru copii, a relatat într-un articol publicat de Business Insider cum i-a învățat să gătească și să facă curat.

„Plecăm! Găsiți ceva în frigider și faceți-vă cina!”

"Weekendul trecut, eu și soțul meu am ieșit la cină, iar în timp ce mă pregăteam, mi-am dat seama că nu făcusem niciun plan pentru ca adolescenții noștri să mănânce. Când eram gata să plecăm, le-am strigat din ușă: „Plecăm! Găsiți ceva în frigider și faceți-vă cina!” Și au făcut-o.

Este o schimbare uriașă față de perioada în care aveam patru copii mici alergând prin casă și simțeam că nu mă așezam deloc pe parcursul zilei. Mereu erau haine de spălat și împăturit, mese de pregătit și dezordine de curățat. Eu și soțul meu eram cei care făceam toate aceste lucruri tot timpul, pentru șase persoane.

Ads

Luna trecută, întreaga familie a fost într-o excursie la schi în Colorado. Toți s-au săturat să mă audă spunând: „E atât de ușor acum!” Dar chiar a fost. În anii trecuți, eu și soțul meu trebuia să împachetăm mâncare, haine normale, haine de iarnă și alte echipamente pentru toată familia. Eram epuizați înainte să plecăm la drum.

Anul acesta, le-am spus tuturor că plecăm la ora 14:00, și pur și simplu… erau gata, cu bagajele făcute, așezați în mașină. Nimeni nu și-a uitat nici măcar o geacă.

A durat ani să îi învăț toate aceste lucruri, dar acum adolescenții mei se pot descurca singuri."

"Este dificil să îi înveți pe cei mici să gătească și să facă curățenie"

"Desigur, copiii nu s-au trezit într-o zi știind să facă toate aceste lucruri. A fost nevoie de ani de practică, începând cu sarcini mici și crescând treptat așteptările. Și procesul nu a fost mereu ușor sau natural. Este greu să găsești timp să îi înveți pe copii cum să facă anumite lucruri. Gătitul durează mai mult. Baia nu iese la fel de curată la început. Hainele nu sunt împăturite prea ordonat.

Ads

Cred că mulți copii care cresc fără să știe să gătească sau să spele rufe nu sunt neapărat răsfățați de părinți care insistă să facă totul pentru „comoara lor”. Adevărul este că toți suntem foarte ocupați. Când ajungi acasă de la serviciu, de la sporturi și de la activitățile după școală la ora 18:00, toată lumea vrea să mănânce. Nu poți petrece încă o jumătate de oră învățând niște copii înfometați cum să taie un castravete. Dacă baia a ajuns într-o stare critică, e mai rapid să o curăț eu și știu că va fi făcută cum îmi doresc.

Nu m-a încântat mereu să le arăt celor mici cum să facă totul, mai ales când știam că eu aș termina mai repede. Și, desigur, uneori copiii pur și simplu nu voiau să facă aceste lucruri.

Dar învățarea acestor abilități le-a dat încredere copiilor mei — și mi-a dat mie încrederea că într-o zi se vor putea descurca singuri.

Fiecare sarcină a fost o oportunitate pentru ei de a exersa și de a se perfecționa. De fiecare dată când își făceau bagajele pentru o călătorie, deveneau tot mai pricepuți."

Ads

"Tot efortul a meritat, iar acum am mai puține de făcut"

"Într-o vacanță de iarnă, acum câțiva ani, i-am spus băiatului meu din gimnaziu că el trebuie să pregătească cina. L-am dus la magazin și l-am lăsat să-și aleagă ingredientele, în timp ce eu am stat în cafenea și am citit o carte. Când am ajuns acasă, a pregătit o cină delicioasă. Cred că am plâns de bucurie.

Celălalt fiu al meu a făcut niște mic-dejunuri minunate pentru noi când am fost în camping — mult mai elaborate decât aș fi gătit eu. Nu mai verific bagajele nimănui înainte de excursii. De Ziua Recunoștinței, fiecare persoană din familie pregătește un fel de mâncare, așa că nimeni nu trebuie să gătească totul singur. Când fiul meu cel mare a plecat la facultate, și-a învățat câțiva prieteni cum să-și spele rufele în primele săptămâni de școală.

Să-mi învăț copiii să se descurce singuri nu doar că mi-a oferit mie și soțului meu mai multă libertate, dar le-a oferit și lor independență.

Dacă vor o cămașă curată, nu trebuie să aștepte după mine. Dacă nu le place ce avem la cină, își pot găti singuri ceva.

Ads

Nu o să pretind că nu ne mai certăm pe tema treburilor casnice. Doar pentru că știu cum să le facă, nu înseamnă că le fac mereu când vreau eu. Dar am încredere că, pe măsură ce vor pleca în lume în următorii ani, se vor putea descurca.

Sper doar că vor mai veni pe acasă din când în când și vor găti și pentru mine, a scris aceasta în articolul publicat de Business Insider.

Ads