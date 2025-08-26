Părinții care cresc cei mai echilibrați și încrezători copii fac 5 lucruri „fără să spună un cuvânt”

Când un copil trece printr-un moment greu, instinctul părintelui este adesea să încerce să vorbească cu el.

Dar când copiii sunt copleșiți, li se activează răspunsul la stres. În acele momente, nu se pot concentra pe cuvintele tale. Ceea ce au nevoie cel mai mult este prezența ta calmă și stabilă.

Kelsey Mora este specialistă certificată în dezvoltarea copilului și terapeut și a sprijinit peste 1.000 de copii și adolescenți în unele dintre cele mai dificile momente ale vieții. Și ca părinte, a observat cum „creierul rațional” al copiilor se deconectează și „creierul emoțional” preia controlul.

Un copil poate „împrumuta calm” de la un adult de încredere — un proces pe care specialiștii în dezvoltarea copilului îl numesc „co-reglare”. Cercetările arată că aceasta este una dintre cele mai puternice modalități prin care copiii învață să gestioneze stresul.

De ce funcționează liniștea

Când copiii sunt supărați, nu sunt dificili și nici nu te ignoră. Creierul lor pur și simplu nu este pregătit să proceseze explicații, compromisuri sau corecții. Ceea ce au nevoie este să se simtă din nou în siguranță. Prezența ta le readuce acest sentiment, făcându-i mai deschiși să depășească situația.

Prin simpla apropiere, prin atingere, prin modelarea calmului, oferirea de instrumente sau prin joacă alături de ei, le transmiți mesajul: „Nu ești singur. Sunt aici cu tine.” Astfel le validezi emoțiile și le dezvolți reziliența — fără să spui niciun cuvânt.

În timp, aceste gesturi liniștite și de sprijin îi învață pe copii să-și gestioneze emoțiile și să se refacă după stres, chiar și atunci când nu ești lângă ei.

Cinci moduri prin care să te conectezi în tăcere cu copilul tău într-un moment dificil

1. Stai lângă sau aproape de el

Așezarea în liniște lângă copilul tău, sau chiar lângă ușa camerei lui, transmite fără cuvinte: „Sunt aici când vei avea nevoie de mine.”

Dacă spune că vrea spațiu, îi poți respecta dorința, rămânând totuși disponibil. Atât timp cât știe unde să te găsească, simte predictibilitate și siguranță.

2. Oferă o mână sau o atingere blândă

Nu fiecare copil vrea să fie atins într-un moment greu, și e în regulă. Dar dacă e deschis, pune-ți mâna pe spatele lui, ține-l de mână sau întinde-ți palma spre el. Doar faptul că știe că ești acolo poate fi suficient.

Respectarea limitelor lui arată că îi vei răspunde nevoilor în termenii lui, ceea ce îl ajută să caute sprijin mai ușor când e pregătit.

3. Respirați împreună

În loc să îi spui să „se calmeze” sau să „tragă aer adânc”, arată-i prin exemplu. Respiră încet, vizibil și audibil. Copiii încep adesea să îți imite ritmul fără să-și dea seama.

Nimeni nu reacționează bine când i se spune să se calmeze, dar prezența calmului face mai ușoară reglarea corpului.

4. Adu un obiect sau o jucărie liniștitoare

Copiii au de obicei obiecte de confort care îi ajută să se simtă în siguranță. Oferă-le ușor sau lasă-le aproape, pentru ca ei să decidă dacă și când să le folosească.

Dincolo de jucării, poți introduce în momente de liniște instrumente simple, cum ar fi moriști pentru respirație adâncă sau mingi antistres. Astfel, în momentele dificile, deja știu cum să le folosească.

5. Implică-te în joc paralel

Când cuvintele sunt prea grele sau inaccesibile, jocul liniștit poate crea legătura.

Desenează, construiește cu cuburi sau mâzgălește lângă copilul mai mic. Folosește jucării sau figurine pentru a reda indirect situația. În cazul copiilor mai mari sau adolescenților, poate însemna un puzzle, citit cu voce tare sau vizionarea împreună a unui film sau joc video.

Activitățile comune creează conexiune fără presiune și transformă timpul petrecut împreună într-o experiență intenționată.

Concluzie

La finalul zilei, copilul tău nu își va aminti exact ce ai spus. Dar își va aminti cum l-ai făcut să se simtă: în siguranță, văzut și susținut, scrie cnbc.com.

