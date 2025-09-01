Șase „fraze magice” care îi fac pe copii să își asculte părinții

Mamă care petrece timp liber cu copilul său FOTO Pexels

Părinții caută mereu modalități prin care copiii lor să îi asculte. Dar, de multe ori, se concentrează prea mult pe a-i face să îi asculte pe moment, în loc să construiască o cooperare autentică pe termen lung.

Reem Raouda este o voce de referință în parenting. A studiat peste 200 de relații părinte–copil și este la rândul ei mamă. "Am învățat că cei mici ascultă cel mai bine atunci când se simt conectați. O parte esențială a acestui lucru este siguranța emoțională: să știe că sunt respectați și că au libertatea de a-și exprima emoțiile."

Aceasta e explicat într-un articol publicat de cnbc.com care sunt cele șase fraze magice care liniștesc sistemul nervos al copilului și fac cooperarea să pară naturală, adevăratul secret ca ei să asculte.

1. „Te cred”

Când copiii simt că nu sunt crezuți („Chiar ai vrut să faci asta?”), ridică bariere de apărare. Trec de la conectare la autoprotecție.

Credința dezamorsează rușinea și creează siguranță. Când un copil se simte în siguranță, chiar poate să te audă.

Exemplu:

Copil: „Nu am vărsat sucul intenționat!”

Părinte: „Te cred. Hai să curățăm împreună.”

Astfel abordezi comportamentul fără a intra într-o ceartă.

2. „Hai să găsim împreună o soluție”

Situația se transformă adesea într-un blocaj atunci când părintele doar dă ordine. Dar atunci când copiii ajută la rezolvarea problemei, sunt mai predispuși să respecte soluția.

Exemplu:

Copilul refuză să strângă jucăriile.

Părinte: „Văd că nu vrei să strângi tot acum. Hai să găsim împreună o soluție. Care ar fi primul pas?”

Astfel, păstrezi regula, dar previi luptele de putere.

3. „Poți să simți asta. Eu sunt aici”

Când copiii sunt copleșiți, intră în modul de supraviețuire, iar logica nu mai funcționează. Sistemul lor nervos este în modul „luptă sau fugi” și au nevoie de ajutor pentru a-și regla emoțiile. Această frază le validează trăirile și le arată că nu sunt singuri, ceea ce îi ajută să se liniștească.

Exemplu:

Preșcolarul are o criză când turnul de cuburi se dărâmă. În loc de „Nu mai plânge, exagerezi”, spune: „Poți să simți asta. Eu sunt aici.”

Lași valul emoțiilor să treacă până când copilul e pregătit să se reconecteze.

4. „Te ascult. Spune-mi ce se întâmplă”

Înainte ca un copil să te asculte, are nevoie să se simtă ascultat. Această mică schimbare — să oferi atenție înainte de a o cere — reduce opoziția copilului. Când se simt înțeleși, copiii nu mai încearcă să se opună.

Exemplu:

Copil: „Nu mai joc niciodată cu fratele meu!”

Părinte: „Te ascult. Spune-mi ce se întâmplă.”

Astfel descoperi durerea ascunsă în spatele furiei, iar asta e partea pe care o poți aborda pentru a repara atât relația, cât și comportamentul.

5. „Te aud. Sunt de partea ta”

Multe crize se amplifică pentru că cei mici se simt neînțeleși sau în conflict chiar cu persoana de care au cea mai mare nevoie. Această frază te mută instantaneu din rolul de adversar în cel de aliat, coborând barierele și deschizând ușa către soluționare.

Exemplu:

Copil: „Tema asta e stupidă! Nu o fac.”

Părinte: „Te aud. Sunt de partea ta. Hai să găsim o modalitate să fie mai ușor.”

Faptul că știu că ești acolo să ajuți schimbă tonul complet. Vor fi mult mai dispuși să colaboreze.

6. „Sunt aici pentru tine, orice ar fi”

Greșelile pot declanșa rușine. Dar când copiii aud această frază, învață că dragostea nu depinde de performanță sau perfecțiune.

Exemplu:

Copilul distruge proiectul unui coleg și te sună plângând.

În loc să îi ții o morală, spui: „Sunt aici pentru tine, orice ar fi. Vom repara împreună.”

Aceasta este diferența dintre conformarea bazată pe frică și adevărata responsabilitate.

"Le spun mereu părinților că, dacă reacția lor automată este să țipe sau să amenințe, nici o „frază magică” nu va putea șterge tiparul de bază. Dar atunci când protejezi constant demnitatea copilului, îl faci să se simtă în siguranță și respecți limitele, ascultarea devine o consecință firească", subliniaza Reem Raouda.

