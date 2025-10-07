Regula numărul 1 pentru copii mai fericiți și mai sănătoși. Psiholog: „Pur și simplu nu există loc de discuții”

Copii care petrec timp împreună cu ochii în telefoane FOTO Pixabay

Mulți părinți se confruntă cu dilema dacă să le ofere copiilor acces la smartphone-uri sau alte dispozitive conectate la internet. Cât de mari ar trebui să fie copiii când primesc primul lor telefon sau tabletă? Ce controale parentale ar trebui folosite — dacă ar trebui?

Indiferent ce decideți, există o regulă „imperativă” pe care trebuie să o urmați dacă vreți ca cei mici să devină adulți fericiți și echilibrați, spune psiholoaga Jean Twenge: „Niciun dispozitiv electronic în dormitor peste noapte.”

„Asta e o situație în care, pur și simplu, nu există loc de discuții:

”Nu ai nevoie de acel telefon în dormitor atunci când trebuie să dormi. Punct. Sfârșit de poveste.””, spune Twenge, profesoară de psihologie la Universitatea de Stat din San Diego, autoarea cărții „10 reguli pentru a crește copii într-o lume dominată de tehnologie”, publicată pe 2 septembrie.

Twenge și-a dedicat o mare parte din ultimul deceniu avertizării părinților cu privire la riscurile oferirii accesului nelimitat la smartphone-uri și rețele sociale copiilor și adolescenților.

Ea citează numeroase studii care leagă folosirea excesivă a acestora de rate mai mari de anxietate și depresie în rândul tinerilor.

Și alți experți în parenting și medicină au emis avertismente similare.

De exemplu, în 2023, chirurgul general al SUA, Vivek Murthy, a emis un avertisment potrivit căruia rețelele sociale și dispozitivele conectate au contribuit la crearea unei „crize naționale de sănătate mintală în rândul tinerilor”.

„Nicio tabletă, niciun telefon în dormitor peste noapte” – regula de aur

În cartea sa, Twenge îi sfătuiește pe părinți să amâne cât mai mult momentul în care le oferă copiilor un smartphone sau le permit accesul pe rețelele sociale.

Recomandările ei:

fără rețele sociale până la cel puțin 16 ani,

fără acces complet la un smartphone propriu până când copilul are permis de conducere și se deplasează singur.

Totuși, cea mai importantă regulă a ei este cea privind interzicerea dispozitivelor în dormitor peste noapte.

Twenge spune că acest obicei este „absolut crucial pentru sănătatea fizică și mintală”.

„Dacă aveți energie să respectați doar o singură regulă din această carte, alegeți-o pe aceasta”, scrie Twenge.

„Fără dispozitive în dormitor peste noapte — e foarte simplu și nu costă nimic.”

„Lipsa somnului este un factor de risc”

Dispozitivele în dormitor pot reduce orele de somn, fie pentru că adolescenții stau treji navigând pe rețelele sociale, fie pentru că sunetele notificărilor îi trezesc constant, arată studiile.

Potrivit unui sondaj realizat în 2023 de Common Sense Media, peste două treimi dintre adolescenți au spus că pierd somn „uneori” sau „adesea” din cauza folosirii telefoanelor în pat.

Datele Centrului American pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) arată că 77% dintre adolescenți nu dorm suficient.

„Lipsa somnului este un factor de risc pentru aproape tot ce am vrea să evităm ca părinți — de la îmbolnăviri la depresie”, scrie Twenge.

Privitul în ecrane înainte de somn este asociat cu probleme fizice și mintale și la adulți.

Însă obiceiurile sănătoase de somn sunt și mai importante pentru copii, ale căror creiere sunt încă în dezvoltare.

Somnul susține dezvoltarea cognitivă și reglarea emoțională, esențiale pentru ca un copil să devină un adult echilibrat și fericit.

„Dacă puteți face doar un singur lucru, această regulă ar putea fi cea care face cea mai mare diferență”, spune Twenge.

Sinceritate, dar și fermitate

Twenge recunoaște că regulile stricte legate de tehnologie vor fi adesea întâmpinate cu rezistență, mai ales din partea adolescenților deja obișnuiți să folosească telefoanele în orice moment al zilei.

Pentru a le aplica mai ușor, ea recomandă ca părinții să comunice aceste reguli încă din școala primară.

„Copiii primesc aceste dispozitive din ce în ce mai devreme”, explică psiholoaga, „iar prietenii lor le folosesc deja la vârste fragede.”

Părinții copiilor mai mari pot totuși să impună reguli noi, chiar dacă nu au făcut-o de la început.

Twenge spune că a făcut-o și ea, cu cele trei fiice adolescente ale sale, după ce inițial le permisese să își folosească laptopurile peste noapte.

„Primele câteva zile pot fi grele, s-ar putea să aveți uși trântite”, recunoaște ea.

Sfaturile ei: fiți transparenți, dar fermi, scrie cnbc.com.

„Trebuie să fiți sinceri cu copilul și să-i spuneți: ”Am greșit. Acum știu mai multe, am învățat, și de acum înainte vom face lucrurile diferit””, spune Jean Twenge.

