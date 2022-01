Educația financiară la copii. Învață-l de mic utilitatea banilor și cum ajung aceștia pe un card bancar

Toți părinții își doresc un viitor mai bun pentru copiii lor, iar din acest motiv tind să le dea totul ”pe tavă”.

Specialiștii în educație financiară spun că ar fi mai corect ca încă de la vârste fragede cei mici să învețe ce sunt banii, cum se obțin și de ce nu este bine să îi cheltuie inutil.

Constantin Coman, trainer de educație financiară, a explicat pentru Ziare.com de ce este importat să le facem educație financiară copiilor.

Ce este educația financiară pentru copii

”Eu consider că este unul dintre cele mai importante procese de care părinții ar trebui să țină cont”, a explicat Constantin Coman. ”În prezent sunt foarte mulți tineri, adulți de 30-35 de ani care nu știu să economisească, să-și gestioneze banii, habar nu au ce să facă efectiv cu finanțele lor”, a spus trainerul.

Expertul mai spune că existe metode eficiente pentru a-i învăța pe copii că banii nu vin dintr-un card pur și simplu și că aceștia sunt o recompensă pentru munca depusă de părinți. Că pot cumpăra diverse lucruri de care au nevoie dar că este bine să țină seama că acele lucruri își pot pierde valoarea într-un timp mai scurt sau mai îndepărtat și este bine să înțeleagă atunci când cumpără ceva dacă își dorește cu adevărat acel obiect și peste câteva luni sau un an, de exemplu.

”Copiii trebuie învățați că banul se devalorizează în timp dar și că banii pot fi înmulțiți”, a mai precizat Coman.

Cum poți deveni un fond de investiții pentru copilul tău

Este bine ca tinerii să aibă deja noțiunile de economisire și investiții până să ajungă la vârsta majoratului. Iar acest lucru se poate face chiar de la vârste foarte fragede, atunci când copilul absoarbe orice informație ca un burete.

Însă pentru a-l învăța să economisească și să investească, un copil trebuie învățat mai întâi cum să câștige bani.

”Eu aș merge pe recompensare. Adică dacă face ceva util din afara zonei lui de confort, primește bani, de exemplu. Sau merge în parc sau orice altceva. Trebuie să învețe că dacă vrea să ajungă ”milionar” (pentru că la acest lucru visează mulți) când va fi adult acest lucru nu se va întâmpla dacă doar stă pe canapea și cere bani părinților.

Am putea vorbi aici despre activități (fizice și/sau intelectuale) potrivite vârstei și dezvoltării lor prin care copilul să facă legătura între muncă și recompensă.

Apoi, când copilul mai crește, aș gândi tot felul de metode prin care să-i formez mentalitatea de investitor. Adică i-aș propune, de exemplu, atunci când vrea o jucărie mai scumpă ori un gadget nou, să fiu eu, ca părinte, un fond de investiții pentru el. Poate să economisească și să-și multiplice banii în același timp. Adică să îmi dea mie din banii săi o anumită sumă de bani lunar, eu i-aș acorda o dobândă pe care o stabilim, iar într-un anumit timp, cu banii astfel economisiți și din cei pe care îi dau ca și dobândă, să își poată achiziționa acel lucru”, a mai spus Constantin Coman.

În alte țări copiii înțeleg de la 5 ani utilitatea banului

Trainerul a dat exemplul copiilor din țările nordice, unde de mici sunt introduși în lumea finanțelor. Desigur, cu noțiuni ușor de reținut pentru vârsta lor.

”Dacă ne uităm la sistemul scandinav, la țările nordice, acolo se pune mare accent pe educația financiară la copii. Cred că undeva, în jurul vârstei de 5 ani au deja carduri personale. Învață să folosească sistemul bancar, învață utilitatea banului.

Noi ce facem? Ajungem la vârsta de 20 de ani și încă ne dau mama și tata bani de buzunar. Într-un fel sunt de acord cu acest lucru dar în mare parte nu sunt de acord. Adică și mie poate mi-ar fi plăcut ca părinții mei să mă ajute mai mult, cel puțin în prima etapă a vieții. Dar, totodată, mi-am spus că ok, am două mâini, am două picioare, am 16-17 ani, ar cam trebui să mă descurc de unul singur. Am început să câștig bani din muzică și nu am mai cerut părinților mei”, a povestit Constantin Coman.

Trainerul a subliniat că acesta este doar exemplul său și că nu îi îndeamnă pe copii să muncească și să se întrețină de unii singuri de la 16 ani. ”Dar este necesar ca la acea vârstă să știe ce înseamnă să câștigi proprii bani să pună preț pe ei. În momentul în care un copil vede că banii nu vin din nimic, va începe să înțeleagă că va trebui să facă economii, să nu cheltuie pe lucruri de care poate nu are nevoie în acel moment dar le vrea doar pentru că a văzut la colegi sau prieteni”, a mai explicat trainerul.

Cum a ajuns Constantin Coman să predea cursuri de educație financiară

Constantin Coman este din Brașov și în prezent predă cursuri de educația financiară și tranzacționare la o companie cunoscută pe piața românească dar câștigă bani și din muzică. El a povestit pentru Ziare.com că pasiunea sa pentru muzică l-a făcut ca de la o vârstă fragedă să își facă proprii bani, cântând la diverse evenimente cu un saxofon împrumutat de la instructorul său.

”Poate și acesta este unul dintre factorii care m-au adus aici, să îmi doresc să câștig mai mult, să devin mai bun, să nu mai depind de nimeni”, a spus expertul.

Conceptul celor trei pușculițe

Toți experții în educație financiară recomandă folosirea a trei pușculițe pentru copii, iar mai târziu, trei plicuri pentru economii. De fapt, acest concept este un prim pas în educația financiară la copii.

Principiul este simplu. Banii primiți se împart în 3 pușculițe sau plicuri:

de economii

de cheltuială

de dăruit (sau donat)

Un alt trainer de educație financiară, Adrian Asoltanie scrie pe blogul său că încă de la vârste fragede copiii sunt foarte interesați de acest subiect financiar și este bine ca părinții să profite de acest lucru și să-i învețe cât mai multe lucuri.

Pușculița de economii – amânarea recompensei este bună pentru copil

”În prima pușculiță sau plic”, spune Adrian Asoltanie, ”copilul va pune 50% din banii câștigați sau primiți de la bunici, mătuși… Acești bani sunt pentru obiectivele importante: o bicicleta, un telefon, un skateboard… acele vise mari pe care le are orice copil. Veți fi surprinși câtă grijă va avea de obiectul pentru care a economisit luni de zile. Un obiect scump care vine din senin nu are aceeași semnificație”.

Ce învață copilul? Răbdare, cumpătare, alegere, focus, valoare, perseverență, libertate, maturitate, amânarea plăcerii imediate pentru un obiectiv mai mare.

Pușculița de cheltuieli- banii sunt valoroși

Al doilea plic este dedicat micilor cheltuieli din care copilul poate folosi la discreție pentru dulciuri, jucării, cărți, filme, etc, mai scrie Adrian Asoltanie. ”În acest plic se pun 40% din banii câștigați / primiți. Veți fi uimiți cum se schimba comportamentul de achiziție al unui copil când este vorba de banii personali pe care i-a câștigat singur față de banii părinților.

Ce învață copilul? Valoare, negociere, calitate, comparație, confort, dorință / nevoie”.

Pușculița de dăruit – copil mic cu suflet mare

În a treia pușculiță copilul va pune 10% din bănuții câștigați / primiți și este dedicată faptelor bune. ”Desigur, un copil poate oferi din hainele sau jucăriile lui. Dar vă provoc să urmăriți transformarea propriului copil care, din proprii bănuți cumpăra o ciocolată pe care o oferă unui copil sărman. Generozitatea e un mușchi care trebuie exersat de timpuriu și continuu pentru a se dezvolta.

Ce învață copilul? Generozitate, altruism, compasiune, echilibru, realism, sacrificiu, recunoștință”, mai arată expertul în educație financiară.

Trainerul mai precizează că totul trebuie făcut cu echilibru și măsură. Scopul este educația copilului, nu îmbogățirea lui. Va avea timp destul pentru asta. ”Și nu uitați că”, mai subliniază Asoltanie, ”în primul rand, copilul învață din comportamentul părinților și abia apoi din vorbele lor”.